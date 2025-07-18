Для герцогов и королей: в средневековом замковом рву в Польше нашли уникальное украшение

Во рву средневекового замка Кольно в Опольском воеводстве, Польша, археологи обнаружили древнее украшение, которому 600 лет. Ученые считают, что находка была частью броши, однако есть и другие варианты.

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В отличие от многих средневековых драгоценностей, которые обычно находят в могилах или сокровищницах, эту, вероятно, потеряли во время путешествия в замок или из него. Само сооружение, которое когда-то было таможней и герцогским дворцом, основанным герцогом Болеславом III Бжежским, разрушили во время беспорядков XV века в Силезском регионе, пишет Live Science.

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Исследователи Лех Марек и Беата Мязга из Вроцлавского университета изучили артефакт после того, как его обнаружили во время раскопок в замке Кольно. Марек отметил, что предмет, вероятно, был частью броши, или мог украшать корону, что делает находку особенно редкой.

Для идентификации материалов команда использовала рамановскую спектроскопию и рентгеновскую флуоресценцию. Эти методы подтвердили, что драгоценный камень является аметистом, а металл — позолоченным серебром.

Как объяснил Марек, в Средневековье драгоценные камни не выбирали случайно; их сверхъестественная сила повышала их ценность.

Аметисты имели глубокое символическое значение — считалось, что они защищают от отравления, предательства, кошмаров и даже физического вреда. Связь камня с верой и мученичеством также сделала его мощным религиозным символом.

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Хотя личность владельца остается неизвестной, мастерство изготовления и контекст украшения свидетельствуют о том, что оно принадлежало человеку высокого статуса. По мнению исследователей, его исключительное качество ставит его в ряд роскошных предметов, достойных аристократии.

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