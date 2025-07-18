Для герцогів і королів: у середньовічному замковому рові в Польщі знайшли унікальну прикрасу

У рові середньовічного замку Кольно у Опольському воєводстві, Польща, археологи виявили стародавню прикрасу, якій 600 років. Вчені вважають, що знахідка була частиною брошки, проте є й інші варіанти.

Related video

На відміну від багатьох середньовічних коштовностей, які зазвичай знаходять у могилах або скарбницях, цю, ймовірно, загубили під час подорожі до замку або з нього. Саму споруду, яка колись була митницею і герцогським палацом, заснованим герцогом Болеславом III Бжезьким, зруйнували під час заворушень XV століття в Сілезькому регіоні, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники Лех Марек і Беата Мязга з Вроцлавського університету вивчили артефакт після того, як його виявили під час розкопок у замку Кольно. Марек зазначив, що предмет, ймовірно, був частиною брошки, або міг прикрашати корону, що робить знахідку особливо рідкісною.

Для ідентифікації матеріалів команда використовувала раманівську спектроскопію та рентгенівську флуоресценцію. Ці методи підтвердили, що дорогоцінний камінь є аметистом, а метал — позолоченим сріблом.

Як пояснив Марек, у Середньовіччі дорогоцінні камені не вибирали випадково; їхня надприродна сила підвищувала їхню цінність.

Аметисти мали глибоке символічне значення — вважалося, що вони захищають від отруєння, зради, кошмарів і навіть фізичної шкоди. Зв'язок каменю з вірою та мучеництвом також зробив його потужним релігійним символом.

Важливо

Навіть краща за сучасну: на кладовищі в Ірані археологи знайшли древню косметику (фото)

Хоча особистість власника залишається невідомою, майстерність виготовлення та контекст прикраси свідчать про те, що вона належала людині високого статусу. На думку дослідників, її виняткова якість ставить її в ряд розкішних предметів, гідних аристократії.

Раніше Фокус писав про песиголовців тюркської міфології — таємничу расу, яка вважалася межею між цивілізацією і хаосом.

А також ми розповідали про один із найдавніших музичних інструментів — 8000-річну кістяну флейту, виявлену в Ірані.