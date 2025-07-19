Моторизированная демократия на подходе: игроки Helldivers 2 ждут цепные мечи и новых врагов

Arrowhead Game Studios не испытывает недостатка в амбициях — или в абсурдно привлекательных идеях по поводу оружия. Команда, стоящая за Helldivers 2, в течение многих лет тихонько накапливала концепции, и теперь она нацелилась на мечту фанатов: добавить цепной меч.

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Разработчики хотят, чтобы игроки распространяли демократию, по одному измельчая автоматонов, и прокладывали себе путь к победе с помощью "элегантного" ближнего боя, подкрепленного невероятно смертоносной смесью бензопилы и средневекового меча, сообщает GamesRadar+.

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Оружие ближнего боя уже было большим прорывом для игры, привнеся в нее все, от космических копий до бюджетных световых мечей. Но теперь Arrowhead черпает вдохновение из кровавых анналов классических тестостероновых шутеров. Цепная пила — это не просто оружие, а стиль жизни, считают разработчики. Генеральный директор Шамс Джорджани официально объявил об этом в Discord канале Helldivers 2, заявив, что команда "не успокоится", пока игроки не смогут стильно и быстро прорубаться через галактические угрозы.

И дело не только в одних модернизированных клинках. Helldivers 2 продолжает расширяться благодаря мощным обновлениям и грядущему запуску на Xbox, который совпадет с выходом Gears of War: Reloaded, наводя игроков о мыслях об "эре цепных мечей в видеоиграх". С появлением новых врагов, таких как Illuminate, которые внезапно вырываются из черной дыры, Arrowhead явно нацелена на то, чтобы хаос оставался свежим, геймлпей — динамичным, а ставки — заоблачными.

Джорджани не планирует в ближайшее время выпускать Helldivers 3 — команда полностью сосредоточена на том, чтобы Helldivers 2 просуществовал как можно дольше. С преданной базой игроков и разработчиками, которые действительно любят слушать отзывы, цепной меч — это больше не вопрос "если", а скорее "когда". Демократия может быть беспорядочной, но, по крайней мере, теперь она может быть моторизованной, считают авторы нашумевшего кооперативного шутера.

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