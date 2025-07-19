Моторизована демократія на підході: на гравців Helldivers 2 чекають ланцюгові мечі та нові вороги

Arrowhead Game Studios не відчуває нестачі в амбіціях — або в абсурдно привабливих ідеях щодо зброї. Команда, що стоїть за Helldivers 2, протягом багатьох років тихенько накопичувала концепції, і тепер вона націлилася на мрію фанатів: додати ланцюговий меч.

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Розробники хочуть, щоб гравці поширювали демократію, по одному подрібнюючи автоматонів, і прокладали собі шлях до перемоги за допомогою "елегантного" ближнього бою, підкріпленого неймовірно смертоносною сумішшю бензопили і середньовічного меча, повідомляє GamesRadar+.

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Зброя ближнього бою вже була великим проривом для гри, привнісши в неї все, від космічних копій до бюджетних світлових мечів. Але тепер Arrowhead черпає натхнення з кривавих анналів класичних тестостеронових шутерів. Ланцюгова пила — це не просто зброя, а стиль життя, вважають розробники. Генеральний директор Шамс Джорджані офіційно оголосив про це в Discord каналі Helldivers 2, заявивши, що команда "не заспокоїться", доки гравці не зможуть стильно і швидко прорубатися через галактичні загрози.

І справа не тільки в одних модернізованих клинках. Helldivers 2 продовжує розширюватися завдяки потужним оновленням і прийдешньому запуску на Xbox, який збіжиться з виходом Gears of War: Reloaded, наводячи гравців на думки про "еру ланцюгових мечів у відеоіграх". З появою нових ворогів, таких як Illuminate, які раптово вириваються з чорної діри, Arrowhead явно націлена на те, щоб хаос залишався свіжим, геймлпей — динамічним, а ставки — захмарними.

Джорджані не планує найближчим часом випускати Helldivers 3 — команда повністю зосереджена на тому, щоб Helldivers 2 проіснував якомога довше. З відданою базою гравців і розробниками, які дійсно люблять слухати відгуки, ланцюговий меч — це більше не питання "якщо", а скоріше "коли". Демократія може бути безладною, але, принаймні, тепер вона може бути моторизованою, вважають автори гучного кооперативного шутера.

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