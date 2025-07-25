Очень особенная снежинка: единственная в мире горилла-альбинос стала настоящим "чудом медицины"

Самец гориллы по имени Снежинка не был похож ни на одну гориллу, которую мир когда-либо видел. Благодаря своему ослепительному белому меху, розовой коже и пронзительным светлым глазам, он стал единственной известной гориллой-альбиносом в истории.

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Необычная история гориллы-альбиноса началась 1 октября 1966 года в глубине джунглей Нко, Экваториальная Гвинея. Местные фермеры застрелили самку равнинной гориллы (Gorilla gorilla gorilla), которая поедала урожай бананов и кофе. Позже они обнаружили, что животное все еще держало на руках белоснежного малыша, пишет IFLScience.

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Единственная в мире горилла-альбинос

Фермеры забрали уникальную особь в деревню и назвали ее "Нфуму Нгуи", что в переводе означает "белая горилла". Через месяц детеныша купил известный испанский приматолог Жорди Сабатер Пианл и перевез животное в зоопарк Барселоны. Здесь самца назвали "Copito de Nieve", что в переводе с испанского означает "снежинка".

Уникальный самец равнинной гориллы впервые был представлен публике в декабре 1966 года, а его необычная внешность вызвала всеобщее восхищение и в конечном итоге животное попало на обложку журнала National Geographic за март 1967 года под заголовком "Снежинка — первая в мире белая горилла". Это принесло Снежинке всемирную известность.

Что сделало Снежинку таким уникальным?

Позже самца равнинной гориллы диагностировали несиндромный окулокутанный альбинизм — генетическое заболевание, при котором клетки не способны вырабатывать меланин — пигмент, придающий животному окраску. Известно, что помимо белой шерсти, бледной кожи и красных глаз, альбинизм может привести и к проблемам со зрением. Исследователи также выяснили, что это заболевание наследуется по аутосомному-рецессивному типу. Простыми словами, чтобы у ребенка проявился альбинизм, оба родителя должны быть носителями копии мутировавшего гена.

В 2013 году ученые из Института эволюционной биологии в Барселоне секвенировали геном Снежинки, чтобы определить генетическую причину его альбинизма. Результаты показали значительный инбридинг в генофонде самца, что увеличивало вероятность развития альбинизма у потомства.

Наиболее вероятным сценарием считается то, что дед Снежинки был носителем рецессивного гена альбинизма. Двое его потомков, вероятно, позже произвели на свет Снежинку, который и унаследовал обе копии гена — это сделало самца уникальной равнинной гориллой.

Сварливый многодетный отец

За время пребывания в зоопарке Барселоны самец получил репутацию "высокомерного и сварливого" животного. Более того, некоторое время его лечили "антидепрессантами". К счастью, все это не повлияло на либидо самца: он стал отцом минимум 21 детеныша от трех разных самок, а также имел несколько внуков.

К сожалению, заболевание Снежинки в конце концов дало о себе знать: в 2003 году в возрасте около 30 лет он скончался. Отметим, что это весьма неплохой результат, учитывая, что в дикой природе продолжительность жизни горилл составляла от 35 до 40 лет, а в неволе — до 50.

Причиной смерти уникальной равнинной гориллы стала редкая форма рака кожи. Исследователи считают, что это почти наверняка связано с отсутствием пигментации. Альбиносы очень восприимчивы к раку кожи из-за недостатка меланина, который защищает кожу от вредного ультрафиолетового солнца.

Хотя Снежинка остается единственной известной гориллой-альбиносом, он не единственный когда-либо зарегистрированный человекообразный примат-альбинос. Есть также Альба, единственный в мире зарегистрированный орангутан-альбинос.

Ранее Фокус писал о единственном живом гигантском муравьеде-альбиносе в мире: на Земле не найти ему подобных.