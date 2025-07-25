Дуже особлива сніжинка: єдина у світі горила-альбінос стала справжнім "дивом медицини"

Самець горили, на ім'я Сніжинка, не був схожий на жодну горилу, яку світ коли-небудь бачив. Завдяки своєму сліпучому білому хутру, рожевій шкірі та пронизливим світлим очам, він став єдиною відомою горилою-альбіносом в історії.

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Незвичайна історія горили-альбіноса почалася 1 жовтня 1966 року в глибині джунглів Нко, Екваторіальна Гвінея. Місцеві фермери застрелили самку рівнинної горили (Gorilla gorilla gorilla gorilla), яка поїдала врожай бананів і кави. Пізніше вони виявили, що тварина все ще тримала на руках білосніжного малюка, пише IFLScience.

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Єдина у світі горила-альбінос

Фермери забрали унікальну особину в село і назвали її "Нфуму Нгуї", що в перекладі означає "біла горила". Через місяць дитинча купив відомий іспанський приматолог Жорді Сабатер Піанл і перевіз тварину в зоопарк Барселони. Тут самця назвали "Copito de Nieve", що в перекладі з іспанської означає "сніжинка".

Унікальний самець рівнинної горили вперше був представлений публіці в грудні 1966 року, а його незвичайна зовнішність викликала загальне захоплення, і в кінцевому підсумку тварина потрапила на обкладинку журналу National Geographic за березень 1967 року під заголовком "Сніжинка — перша у світі біла горила". Це принесло Сніжинці всесвітню популярність.

Що зробило Сніжинку такою унікальною?

Пізніше у самця рівнинної горили діагностували несиндромний окулокутанний альбінізм — генетичне захворювання, за якого клітини не здатні виробляти меланін — пігмент, що надає тварині забарвлення. Відомо, що крім білої шерсті, блідої шкіри й червоних очей, альбінізм може призвести та до проблем із зором. Дослідники також з'ясували, що це захворювання успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Простими словами, щоб у дитини проявився альбінізм, обоє батьків мають бути носіями копії мутованого гена.

У 2013 році вчені з Інституту еволюційної біології в Барселоні секвенували геном Сніжинки, щоб визначити генетичну причину його альбінізму. Результати показали значний інбридинг у генофонді самця, що збільшувало ймовірність розвитку альбінізму в потомства.

Найімовірнішим сценарієм вважається те, що дід Сніжинки був носієм рецесивного гена альбінізму. Двоє його нащадків, імовірно, пізніше породили на світ Сніжинку, який і успадкував обидві копії гена — це зробило самця унікальною рівнинною горилою.

Зварливий багатодітний батько

За час перебування в зоопарку Барселони самець здобув репутацію "зарозумілої та сварливої" тварини. Ба більше, деякий час його лікували "антидепресантами". На щастя, усе це не вплинуло на лібідо самця: він став батьком щонайменше 21 дитинчати від трьох різних самок, а також мав кілька онуків.

На жаль, захворювання Сніжинки врешті-решт далося взнаки: у 2003 році у віці близько 30 років він помер. Зазначимо, що це вельми непоганий результат, враховуючи, що в дикій природі тривалість життя горил становила від 35 до 40 років, а в неволі — до 50.

Причиною смерті унікальної рівнинної горили стала рідкісна форма раку шкіри. Дослідники вважають, що це майже напевно пов'язано з відсутністю пігментації. Альбіноси дуже сприйнятливі до раку шкіри через нестачу меланіну, який захищає шкіру від шкідливого ультрафіолетового сонця.

Хоча Сніжинка залишається єдиною відомою горилою-альбіносом, він не єдиний коли-небудь зареєстрований людиноподібний примат-альбінос. Є також Альба, єдиний у світі зареєстрований орангутан-альбінос.

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