Угроза для Земли миновала, но есть нюанс: почему астероид размером с многоэтажку до сих пор опасен

Астероид, который когда-то вызывал опасения, что он может столкнуться с Землей, снова беспокоит ученых. Космическое тело размером со здание может столкнуться с Луной в 2032 году.

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Хотя это событие не представляет прямой угрозы для нашей планеты, оно все же может иметь последствия для космической инфраструктуры и человеческой деятельности за пределами Земли. Как отмечают ученые, это может нарушить работу спутников и создать риски для будущих миссий или инфраструктуры на поверхности Луны, пишет CNN.

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Ученые отслеживают траекторию 2024 YR4

Художественное изображение астероида, вращающегося вокруг Солнца Фото: ESA

Астероид, официально названный 2024 YR4, впервые привлек внимание астрономов в конце 2024 года. Предыдущие данные указывали на возможное столкновение с Землей 22 декабря 2032 года, что делало его одним из самых опасных объектов такого типа, с вероятностью столкновения 3,1% в феврале.

Постоянные наблюдения с помощью наземных и космических телескопов, в частности через космический телескоп Джеймса Уэбба, позволили точнее проложить его траекторию и исключили столкновение с Землей. Однако те же измерения указывают на вероятность — около 4,3% — что YR4 может столкнуться с Луной.

Потенциальное столкновение с Луной и его последствия

Телескоп Вебба в марте сделал снимки YR4 с помощью своих приборов NIRCam и MIRI. Фото: A Rivkin/Webb/STScI/CSA/NASA/ESA

По оценкам астрономов, диаметр YR4 составляет около 60 метров, исходя из наблюдений Вебба в марте. Например, высота 15-этажного отеля "Закарпатье" в Ужгороде составляет 55 метров. Хотя этот объект намного меньше астероидов, способных вызвать вымирание, объект такого размера может вызвать мощный взрыв, если столкнется с твердой поверхностью.

В случае столкновения может образоваться кратер шириной 1 километр, подобный Аризонскому кратеру, и в космос может попасть до 100 миллионов килограммов лунной пыли и камней.

Часть этого материала, включая частицы размером с песчинки, может в конце концов достичь Земли и вызвать интенсивный метеоритный дождь. Хотя наша атмосфера защитит поверхность от опасности, спутники на орбите могут попасть под воздействие обломков, а это повлечет потенциальные сбои в оборудовании.

Возможное влияние на космическую инфраструктуру

Эксперты отмечают, что любое нарушение работы спутников, даже временное, может повлиять на системы, необходимые для повседневной жизни, в частности коммуникации и GPS. Однако большая значимость может заключаться в том, чему такое явление научит ученых.

Поскольку за последние 5000 лет не известно о столкновении с Луной такого масштаба, наблюдение за ударом YR4 — если он произойдет — может дать новые представления о поверхности спутника Земли и ее реакции на крупномасштабные удары.

Нынешние исследования сосредоточены на оценке риска и определении, являются ли целесообразными какие-либо меры предосторожности, такие как миссия, подобная успешному тесту DART NASA 2022 года.

Задержки с обнаружением и слепое пятно Солнца

Первое обнаружение астероида демонстрирует постоянные вызовы в мониторинге космических угроз. YR4 обнаружили только после того, как пролетел близко к Земле, скрытый в ослепительном солнечном свете.

Будущие телескопы, в частности NEO Surveyor NASA и NEOMIR ESA, имеют целью улучшить раннее обнаружение астероидов вблизи Солнца. Между тем обсерватория Веры Рубин в Чили уже обнаружила тысячи новых астероидов и, вероятно, будет играть центральную роль в отслеживании объектов вблизи Земли.

Расширение сферы планетарной обороны

Хотя большинство таких объектов не представляют опасности, 2024 YR4 расширил дискуссию о том, что должна охватывать планетарная оборона. С обновлением интереса к исследованию Луны, идея защиты не только Земли, но и Луны набирает обороты.

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Как отметил один астроном, "теперь у нас есть вещи, которые стоит защищать и которые находятся немного дальше от Земли", что свидетельствует о том, что сфера планетарной обороны, возможно, должна расширяться вместе с амбициями человечества в космосе.

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