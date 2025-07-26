Когда сон только навредит: ученые раскрыли тревожный нюанс (фото)

Большинство из нас слышали, что недосыпание вредно для здоровья, но последние дискуссии вызвали беспокойство относительно чрезмерного сна. Хотя он жизненно важен для общего самочувствия, новые исследования показывают, что долгий сон также может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

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Это заставило многих задуматься над тем, какова же на самом деле оптимальная продолжительность сна и может ли чрезмерный отдых быть таким же вредным, как и недосыпание, пишет ScienceAlert.

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Недавние научные обзоры показывают, как различные режимы сна влияют на общее здоровье. Ученые проанализировали 79 отдельных исследований и обнаружили, что люди, которые спали менее семи часов за ночь, имели на 14% более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто спал от семи до восьми часов.

Удивительно, но те, кто регулярно спал более девяти часов, имели еще более высокий риск — на 34% большую вероятность умереть в течение периода исследования. Эта тенденция подтверждает предыдущие выводы исследований 2018 года, которые отслеживали сон и здоровье участников в течение периода от одного до 30 лет, где длинный сон связывали с повышенной смертностью, а также другими проблемами, такими как депрессия, хроническая боль, набор веса и нарушение обмена веществ.

Это может показаться тревожным. Но важно помнить, что эти исследования выявили лишь связь между слишком долгим сном и плохим здоровьем — это не означает, что слишком долгий сон является причиной проблем со здоровьем или смерти.

Связь сна и здоровья

Люди с хроническими заболеваниями, проблемами психического здоровья или побочными эффектами от лекарств часто проводят больше времени в постели Фото: Getty Images

Причины такой связи не однозначны. Люди с хроническими заболеваниями, проблемами психического здоровья или побочными эффектами от лекарств часто проводят больше времени в постели. Эти люди могут не спать хорошо, а просто стараются больше отдыхать, чтобы чувствовать себя лучше.

Образ жизни и вредные привычки, такие как курение, неправильное питание или физическая неактивность, также могут способствовать как плохому качеству сна, так и его продолжительности. По сути, долгий сон может быть признаком того, что что-то не так, а не причиной проблемы.

Сколько нужно спать?

Понимание того, сколько сна действительно нужно, зависит от нескольких факторов, включая возраст и общее состояние здоровья. Подростки обычно нуждаются в большем количестве отдыха — около восьми-десяти часов, тогда как большинство взрослых лучше всего функционируют, поспав семь-девять часов.

Большинство взрослых лучше всего функционируют, спав семь-девять часов Фото: Unsplash

Пожилые люди могут проводить больше времени в постели, но их потребность во сне необязательно увеличивается. Кроме количества часов, не менее важны качество сна и соблюдение регулярного режима.

Распорядок дня, пребывание на дневном свете, физическая активность и спокойная обстановка перед сном играют важную роль в достижении полноценного отдыха. Если кто-то постоянно спит намного больше, чем обычно, стоит проверить, не влияет ли на это какое-то заболевание.

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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.