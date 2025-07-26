Коли сон тільки зашкодить: вчені розкрили тривожний нюанс (фото)

Більшість з нас чули, що недосипання шкідливе для здоров'я, але останні дискусії викликали занепокоєння щодо надмірного сну. Хоча він життєво важливий для загального самопочуття, нові дослідження показують, що довгий сон також може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

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Це змусило багатьох замислитися над тим, яка ж насправді є оптимальна тривалість сну і чи надмірний відпочинок може бути таким же шкідливим, як і недосипання, пише ScienceAlert.

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Недавні наукові огляди показують, як різні режими сну впливають на загальне здоров'я. Науковці проаналізували 79 окремих досліджень і виявили, що люди, які спали менш як сім годин за ніч, мали на 14% вищий ризик смерті порівняно з тими, хто спав від семи до восьми годин.

Дивно, але ті, хто регулярно спав понад дев'ять годин, мали ще вищий ризик — на 34% більшу ймовірність померти протягом періоду дослідження. Ця тенденція підтверджує попередні висновки досліджень 2018 року, що відстежували сон і здоров'я учасників протягом періоду від одного до 30 років, де довший сон пов'язували з підвищеною смертністю, а також іншими проблемами, як от депресія, хронічний біль, набір ваги та порушення обміну речовин.

Це може здатися тривожним. Але важливо пам'ятати, що ці дослідження виявили лише зв'язок між занадто довгим сном і поганим здоров'ям – це не означає, що занадто довгий сон є причиною проблем зі здоров'ям або смерті.

Зв'язок сну і здоров'я

Люди з хронічними захворюваннями, проблемами психічного здоров'я або побічними ефектами від ліків часто проводять більше часу в ліжку Фото: Getty Images

Причини такого зв'язку не однозначні. Люди з хронічними захворюваннями, проблемами психічного здоров'я або побічними ефектами від ліків часто проводять більше часу в ліжку. Ці люди можуть не спати добре, а просто намагаються більше відпочивати, щоб почуватися краще.

Спосіб життя і шкідливі звички, такі як куріння, неправильне харчування або фізична неактивність, також можуть сприяти як поганій якості сну, так і його тривалості. По суті, довгий сон може бути ознакою того, що щось не так, а не причиною проблеми.

Скільки потрібно спати?

Розуміння того, скільки сну дійсно потрібно, залежить від кількох факторів, включаючи вік і загальний стан здоров'я. Підлітки зазвичай потребують більше відпочинку — близько восьми-десяти годин, тоді як більшість дорослих найкраще функціонують, спавши сім-дев'ять годин.

Більшість дорослих найкраще функціонують, спавши сім-дев'ять годин Фото: Unsplash

Люди похилого віку можуть проводити більше часу в ліжку, але їхня потреба у сні не обов'язково збільшується. Крім кількості годин, не менш важливими є якість сну та дотримання регулярного режиму.

Сталий розпорядок дня, перебування на денному світлі, фізична активність та спокійна обстановка перед сном відіграють важливу роль у досягненні повноцінного відпочинку. Якщо хтось постійно спить набагато більше, ніж зазвичай, варто перевірити, чи не впливає на це якесь захворювання.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.