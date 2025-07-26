Загроза для Землі минула, але є нюанс: чому астероїд розміром з багатоповерхівку досі небезпечний

Астероїд, який колись викликав побоювання, що він може зіткнутися із Землею, знову турбує вчених. Космічне тіло розміром із будівлю може зіткнутися з Місяцем у 2032 році.

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Хоча ця подія не становить прямої загрози для нашої планети, вона все ж може мати наслідки для космічної інфраструктури та людської діяльності за межами Землі. Як зазначають вчені, це може порушити роботу супутників і створити ризики для майбутніх місій або інфраструктури на поверхні Місяця, пише CNN.

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Учені відстежують траєкторію 2024 YR4

Художнє зображення астероїда, що обертається навколо Сонця Фото: ESA

Астероїд, офіційно названий 2024 YR4, вперше привернув увагу астрономів наприкінці 2024 року. Попередні дані вказували на можливе зіткнення із Землею 22 грудня 2032 року, що робило його одним із найнебезпечніших об'єктів такого типу, з імовірністю зіткнення 3,1% у лютому.

Постійні спостереження за допомогою наземних і космічних телескопів, зокрема через космічний телескоп Джеймса Вебба, дозволили точніше прокласти його траєкторію і виключили зіткнення із Землею. Однак ті самі вимірювання вказують на ймовірність — близько 4,3% — що YR4 може зіткнутися з Місяцем.

Потенційне зіткнення з Місяцем та його наслідки

Телескоп Вебба в березні зробив знімки YR4 за допомогою своїх приладів NIRCam і MIRI Фото: A Rivkin/Webb/STScI/CSA/NASA/ESA

За оцінками астрономів, діаметр YR4 становить близько 60 метрів, виходячи зі спостережень Вебба в березні. Наприклад, висота 15-поверхового готелю "Закарпаття" в Ужгороді складає 55 метрів. Хоча цей об'єкт набагато менший за астероїди, здатні спричинити вимирання, об'єкт такого розміру може спричинити потужний вибух, якщо зіткнеться з твердою поверхнею.

У разі зіткнення може утворитися кратер шириною 1 кілометр, подібний до Аризонськоого кратера, і в космос може потрапити до 100 мільйонів кілограмів місячного пилу та каміння.

Частина цього матеріалу, включаючи частинки розміром з піщинки, може зрештою досягти Землі і спричинити інтенсивний метеоритний дощ. Хоча наша атмосфера захистить поверхню від небезпеки, супутники на орбіті можуть потрапити під вплив уламків, а це спричинить потенційні збої в обладнанні.

Можливий вплив на космічну інфраструктуру

Експерти наголошують, що будь-яке порушення роботи супутників, навіть тимчасове, може вплинути на системи, необхідні для повсякденного життя, зокрема комунікації та GPS. Однак більша значимість може полягати в тому, чого таке явище навчить вчених.

Оскільки за останні 5000 років не відомо про зіткнення з Місяцем такого масштабу, спостереження за ударом YR4 — якщо він відбудеться — може дати нові уявлення про поверхню супутника Землі та її реакцію на великомасштабні удари.

Теперішні дослідження зосереджені на оцінці ризику та визначенні, чи є доцільними будь-які запобіжні заходи, такі як місія, подібна до успішного тесту DART NASA 2022 року.

Затримки з виявленням та сліпа пляма Сонця

Перше виявлення астероїда демонструє постійні виклики в моніторингу космічних загроз. YR4 виявили лише після того, як пролетів близько до Землі, прихований у сліпучому сонячному світлі.

Майбутні телескопи, зокрема NEO Surveyor NASA та NEOMIR ESA, мають на меті покращити раннє виявлення астероїдів поблизу Сонця. Тим часом обсерваторія Вери Рубін в Чилі вже виявила тисячі нових астероїдів і, ймовірно, відіграватиме центральну роль у відстеженні об'єктів поблизу Землі.

Розширення сфери планетарної оборони

Хоча більшість таких об'єктів не становлять небезпеки, 2024 YR4 розширив дискусію про те, що має охоплювати планетарна оборона. З оновленням інтересу до дослідження Місяця, ідея захисту не тільки Землі, але й Місяця набирає обертів.

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Як зазначив один астроном, "тепер у нас є речі, які варто захищати і які знаходяться трохи далі від Землі", що свідчить про те, що сфера планетарної оборони, можливо, повинна розширюватися разом з амбіціями людства в космосі.

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