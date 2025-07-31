Крупнейшее в мире лавовое озеро прячется в "сердце" опасного вулкана: почему его лава так быстра

Вулкан Ньирагонго содержит огромное озеро лавы, которое считается самым большим на планете. Еще более любопытным является химический состав лавы, который делает ее предрасположенной к необычайно быстрому движению.

Related video

Крупнейшее в мире лавовое озеро скрывается в Демократической Республике Конго, внутри горы Ньирагонго, которая считается одним из самых опасных вулканов на Земле. Ширина озера составляет около 250 метров, а его глубина достигает около 600 метров, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крупнейшее в мире лавовое озеро

Ньирагонго является частью гор Вирунга и расположен на территории Национального парка Вирунга, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, недалеко от города Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Ньирагонго, как и Ньямурагира, является самым активным вулканом в Африке – по данным исследователей, на эти два вулкана приходится две пятых всех исторических извержений континента.

Исследователи отмечают, что крупнейшее в мире лавовое озеро, заполненное полупостоянной лавой, которая периодически опустошается в случае катастрофических извержений. Отметим, что лавовые озера характеризуются большим количеством расплавленного материала – днем они дымятся, ночью загораются оранжевыми оттенками.

Самая быстро текущая магма в мире

Эти два вулкана отличаются чрезвычайной текучестью базальтовых лавовых потоков, что делает их извержение особенно опасными, поскольку лава может двигаться со скоростью около 60 километров в час.

Отметим, что это было продемонстрировано во время смертоносного извержения в 2002 году, которое привело к гибели десятков людей, а еще почти 500 000 жителям Демократической Республики Конго пришлось покинуть свои дома, поскольку трещины вдоль южного склона вулкана выливали лаву в окружающую среду.

Исследователи отмечают, что причина исключительной подвижности лавы заключается в низком содержании кремнезема, а именно прочные связи кремния с кислородом, как правило, делают лаву такой густой и медленной. Разница настолько существенна, что быстро текущая лава стала причиной 90% зарегистрированных случаев смерти, связанных с лавой, в 20 веке.

Высокая активность, быстрое движение лавы и близость к человеку делают Ньирагонго одним из самых опасных вулканов в мире. Поэтому ученые следят за его движением, чтобы вовремя заметить признаки извержения.

Гора Ньирагонго также окружена низинными лесами, которые являются домом для множества животных, в том числе шимпанзе, обезьян, птиц и хамелеонов.

Ранее Фокус писал о том, что два "светящихся глаза" на теле Земли запечатлели из космоса: кто зажег "сигнальные огни" в Африке.