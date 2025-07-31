Найбільше у світі лавове озеро ховається у "серці" небезпечного вулкана: чому його лава така швидка

Вулкан Ньїрагонго містить величезне озеро лави, яке вважається найбільшим на планеті. Ще цікавішим є хімічний склад лави, який робить її схильною до надзвичайно швидкого руху.

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Найбільше у світі лавове озеро ховається в Демократичній Республіці Конго, всередині гори Ньїрагонго, яка вважається одним із найнебезпечніших вулканів на Землі. Ширина озера становить близько 250 метрів, а його глибина сягає близько 600 метрів, пише IFLScience.

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Найбільше у світі лавове озеро

Ньїрагонго є частиною гір Вірунга і розташований на території Національного парку Вірунга, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, недалеко від міста Гома на сході Демократичної Республіки Конго.

Ньїрагонго, як і Ньямурагіра, є найактивнішим вулканом в Африці — за даними дослідників, на ці два вулкани припадає дві п'яті всіх історичних вивержень континенту.

Дослідники зазначають, що найбільше у світі лавове озеро, заповнене напівпостійною лавою, яка періодично спустошується в разі катастрофічних вивержень. Зазначимо, що лавові озера характеризуються великою кількістю розплавленого матеріалу — вдень вони димлять, вночі спалахують помаранчевими відтінками.

Найшвидше поточна магма у світі

Ці два вулкани вирізняються надзвичайною плинністю базальтових лавових потоків, що робить їхні виверження особливо небезпечними, оскільки лава може рухатися зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину.

Зауважимо, що це було продемонстровано під час смертоносного виверження 2002 року, яке призвело до загибелі десятків людей, а ще майже 500 000 жителям Демократичної Республіки Конго довелося покинути свої домівки, оскільки тріщини уздовж південного схилу вулкана виливали лаву в навколишнє середовище.

Дослідники зазначають, що причина виняткової рухливості лави полягає в низькому вмісті кремнезему, а саме міцні зв'язки кремнію з киснем, як правило, роблять лаву такою густою і повільною. Різниця настільки суттєва, що лава, яка швидко тече, стала причиною 90% зареєстрованих випадків смерті, пов'язаних із лавою, у 20 столітті.

Висока активність, швидкий рух лави та близькість до людини роблять Ньїрагонго одним із найнебезпечніших вулканів у світі. Тому вчені стежать за його рухом, щоб вчасно помітити ознаки виверження.

Гора Ньїрагонго також оточена низинними лісами, які є домом для безлічі тварин, зокрема шимпанзе, мавп, птахів і хамелеонів.

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