Косатки используют стратегию, которая в разы повышает вероятность успеха: какой трюк они используют

В новом исследовании ученые использовали дрон, чтобы заснять синхронные движения пар косаток. Команда проанализировала поведение хищников и пришла к выводу, что совместная охота в разы эффективнее, чем охота в одиночку.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, одним из которых являются и косатки. Эти киты, как известно, довольно успешные охотники, но новое исследование также показало, что совместная работа с напарником может повысить успех в ловле сельди у берегов Норвегии, пишет IFLScience.

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Охота косаток в океане

Ученые использовали кадры с дрона, на которых несколько пар, казалось бы, синхронно плывут, чтобы поймать сельдь, а затем делятся плодами своих идеально слаженных движений. Кадры были сняты зимой 2016-2017 года и включали 26 отдельных косаток у берегов северной Норвегии. Команда записывала охоту на мелководье глубиной менее 5 метров, чтобы было легче наблюдать за поведением косаток.

Отметим, что косатки широко известны тем, что используют удары хвостом, чтобы оглушить рыбу, например, сельдь. Теперь ученые обнаружили, что пары косаток, где один из них оглушал рыбы хвостом, а другой создавал барьер своим телом, чтобы не дать рыбе сбежать. Такое взаимодействие оказалось более успешным, а косатки с большей вероятностью охотились вместе, используя этот метод, чем в одиночку.

Эффективная работа в паре

Пары косаток часто состояли из крупной и, предположительно, более старой косатки и более мелкой. Ученые предполагают, что эти пары могли состоять из родственных косаток или "близких родственников", и что это могло быть способом передачи знаний об охотничьем поведении молодым косаткам.

Исследователи заметили, что крупные косатки преимущественно были атакующими, а более мелкие киты считались "помощниками". Интересно, что как атакующее, так и помогающее поведение чаще наблюдалось у самцов косаток, чем у самок. В этой охоте участвовали два молодых особи, и ни одна из них не хлопала хвостом, хотя и выступала в роли помощника. Кроме того, самки дважды хлопали хвостом и девять раз выступали в роли помощника

Авторы исследования также обнаружили, что особи, участвовавшие в совместной охоте на сельдь, предпочитали знакомых партнеров для охоты. Известно, что косатки живут довольно долго, поэтому логично, что они охотятся с другими китами, которых знают уже несколько десятилетий.

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