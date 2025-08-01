Косатки використовують стратегію, яка в рази підвищує ймовірність успіху: який трюк вони використовують

У новому дослідженні вчені використовували дрон, щоб зняти синхронні рухи пар косаток. Команда проаналізувала поведінку хижаків і дійшла висновку, що спільне полювання в рази ефективніше, ніж полювання поодинці.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, одним з яких є і косатки. Ці кити, як відомо, досить успішні мисливці, але нове дослідження також показало, що спільна робота з напарником може підвищити успіх у ловлі оселедця біля берегів Норвегії, пише IFLScience.

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Полювання на косаток в океані

Вчені використовували кадри з дрона, на яких кілька пар, здавалося б, синхронно пливуть, щоб зловити оселедець, а потім діляться плодами своїх ідеально злагоджених рухів. Кадри були зняті взимку 2016-2017 року і включали 26 окремих косаток біля берегів північної Норвегії. Команда записувала полювання на мілководді глибиною менше ніж 5 метрів, щоб було легше спостерігати за поведінкою косаток.

Зазначимо, що косатки широко відомі тим, що використовують удари хвостом, щоб оглушити рибу, наприклад, оселедця. Тепер учені виявили, що пари косаток, де один з них оглушував риби хвостом, а інший створював бар'єр своїм тілом, щоб не дати рибі втекти. Така взаємодія виявилася більш успішною, а косатки з більшою ймовірністю полювали разом, використовуючи цей метод, ніж поодинці.

Ефективна робота в парі

Пари косаток часто складалися з великої й, імовірно, старішої косатки та дрібнішої. Вчені припускають, що ці пари могли складатися зі споріднених косаток або "близьких родичів", і що це могло бути способом передачі знань про мисливську поведінку молодим косаткам.

Дослідники помітили, що великі косатки переважно були нападниками, а дрібніші кити вважалися "помічниками". Цікаво, що як нападник, так і допоміжна поведінка частіше спостерігалася у самців косаток, ніж у самок. У цьому полюванні брали участь дві молоді особини, і жодна з них не плескала хвостом, хоча і виступала в ролі помічника. Крім того, самки двічі плескали хвостом і дев'ять разів виступали в ролі помічника

Автори дослідження також виявили, що особини, які брали участь у спільному полюванні на оселедця, надавали перевагу знайомим партнерам для полювання. Відомо, що косатки живуть доволі довго, тому логічно, що вони полюють з іншими китами, яких знають уже кілька десятиліть.

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