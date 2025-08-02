Новый мировой рекорд: в США родился 31-летний младенец

Недавнее рождение ребенка в США стало новой вехой в медицине: мальчик появился на свет из эмбриона, замороженного более трех десятилетий. Это событие вызвало международный интерес, подняв вопрос о том, как долго эмбрионы человека могут оставаться жизнеспособными.

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Ребенок, которого назвали Тедеус Дэниел Пирс, родился в Огайо после 30,5 лет криоконсервации. Эмбрион заморозили в мае 1994 года Линда Арчерд и ее муж в рамках процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), пишет IFLScience.

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После рождения дочери супруги заморозили оставшиеся эмбрионы. Хотя впоследствии они развелись, Арчерд отказалась выбросить или анонимно пожертвовать эмбрионы. Вместо этого она выбрала путь усыновления эмбрионов через программу, которая позволяет знать доноров и реципиентов.

В 2024 году два из этих эмбрионов были перенесены Линге Пирс, которая через девять месяцев родила Тадеуса.

"Это как что-то из фантастического фильма", — сказала Пирс в интервью MIT Technology Review.

С начала 1990-х годов практики криоконсервации значительно эволюционировали. Эмбрионы, созданные в тот период, обычно замораживали с помощью техники медленного замораживания, которая несет больший риск повреждения во время размораживания.

Сегодня широко используется витрификация — гораздо более быстрый метод, который является более эффективным для сохранения жизнеспособности эмбрионов. По словам Бет Баттон, директора программы усыновления эмбрионов Snowflakes, "более 90% клиник в США не приняли бы эти эмбрионы". Однако эмбрион Тадеуса выжил после размораживания, что стало значительным успехом в области криоконсервации.

Этот случай дополняет технологии вспомогательной репродукции, которые началась с рождения Луизы Браун в 1978 году. С тех пор с помощью таких методов, как ЭКО, родилось более 13 миллионов детей.

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Научные достижения не только повысили уровень успешности, но и ввели новые подходы, в частности созревание яйцеклеток вне организма — метод, который уже привел к рождению живых детей. Для таких семей, как Пирсы, эти достижения имеют личное значение.

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