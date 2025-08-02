Новий світовий рекорд: у США народилося 31-річне немовля

Нещодавнє народження дитини в США стало новою віхою в медицині: хлопчик з'явився на світ з ембріона, замороженого понад три десятиліття. Ця подія викликала міжнародний інтерес, порушивши питання про те, як довго ембріони людини можуть залишатися життєздатними.

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Дитина, яку назвали Тедеус Деніел Пірс, народилася в Огайо після 30,5 років кріоконсервації. Ембріон заморозили у травні 1994 року Лінда Арчерд та її чоловік в рамках процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), пише IFLScience.

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Після народження дочки подружжя заморозило решту ембріонів. Хоча згодом вони розлучилися, Арчерд відмовилася викинути або анонімно пожертвувати ембріони. Натомість вона обрала шлях усиновлення ембріонів через програму, яка дозволяє знати донорів та реципієнтів.

У 2024 році два з цих ембріонів були перенесені Лінзі Пірс, яка через дев'ять місяців народила Тадеуса.

"Це як щось із фантастичного фільму", — сказала Пірс в інтерв'ю MIT Technology Review.

З початку 1990-х років практики кріоконсервації значно еволюціонували. Ембріони, створені в той період, зазвичай заморожували за допомогою техніки повільного заморожування, яка несе більший ризик пошкодження під час розморожування.

Сьогодні широко використовується вітрифікація — набагато швидший метод, який є більш ефективним для збереження життєздатності ембріонів. За словами Бет Баттон, директора програми усиновлення ембріонів Snowflakes, "понад 90% клінік у США не прийняли б ці ембріони". Проте ембріон Тадеуса вижив після розморожування, що стало значним успіхом у галузі кріоконсервації.

Цей випадок доповнює технології допоміжної репродукції, які почалася з народження Луїзи Браун у 1978 році. З того часу за допомогою таких методів, як ЕКЗ, народилося понад 13 мільйонів дітей.

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Наукові досягнення не тільки підвищили рівень успішності, але й запровадили нові підходи, зокрема дозрівання яйцеклітин поза організмом — метод, який уже привів до народження живих дітей. Для таких сімей, як Пірси, ці досягнення мають особисте значення.

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