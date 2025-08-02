Прячется, как хищник: ученые нашли что-то неизвестное на краю Солнечной системы (фото)

Древняя астрономическая загадка снова вызывает бурные дискуссии относительно того, может ли на краю Солнечной системы скрываться неизвестная планета. Эта идея появилась почти столетие назад для объяснения странных отклонений в орбитах планет.

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В 2016 году ученые из Калифорнийского технологического института выдвинули теорию, которая связывает эту гипотетическую планету (P9) с необычными движениями небесных объектов в поясе Койпера, отдаленной области за Нептуном, пишет Science Alert.

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Эти транснептуновые объекты (ТНО) кажутся нестабильными орбитами, что указывает на влияние невидимой гравитационной силы. "Я считаю, что существование P9 очень вероятно", — заявил исследователь Майк Браун в 2024 году, отметив, что современные модели не могут объяснить орбитальные закономерности без привлечения большого удаленного тела.

Поведение этих объектов сравнивается с тем, как гравитация Земли влияет на движение Луны, создавая спиральную траекторию, а не идеальный круг. Особенно примечательным примером является 2017 OF201, кандидат в карликовые планеты с очень удлиненной орбитой. Такие экстремальные траектории указывают на возможные гравитационные возмущения — возможно, от тела, которое в несколько раз больше Земли.

Однако последние открытия усложняют эту теорию. В 2023 году астрономы с помощью телескопа Субару на Гавайях обнаружили новый седноид под названием 2023 KQ14. Как и другие седноиды, он имеет стабильную, далеко идущую орбиту, на которую, кажется, не влияет Нептун или любая потенциальная девятая планета, что указывает на то, что если такая планета существует, она должна быть чрезвычайно удаленной — возможно, более чем на 500 астрономических единиц от Солнца.

Критики утверждают, что собранные до сих пор данные об орбите недостаточны, и предлагают альтернативные теории, включая кольцо обломков или даже небольшую черную дыру. Более того, огромные расстояния представляют технологическое препятствие.

Даже на скорости космического аппарата NASA New Horizons, чтобы добраться до этих регионов, понадобилось бы больше века. Сейчас астрономы полагаются на современные телескопы, чтобы продолжать поиски.

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Каждое новое открытие, такое как 2023 KQ14, приближает ученых к раскрытию загадки и, возможно, однажды подтвердит или опровергнет существование этого неуловимого небесного тела.

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