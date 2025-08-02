Ховається, наче хижак: вчені знайшли щось невідоме на краю Сонячної системи (фото)

Давня астрономічна загадка знову викликає бурхливі дискусії щодо того, чи може на краю Сонячної системи ховатися невідома планета. Ця ідея з'явилася майже століття тому для пояснення дивних відхилень в орбітах планет.

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У 2016 році вчені з Каліфорнійського технологічного інституту висунули теорію, яка пов'язує цю гіпотетичну планету (P9) з незвичайними рухами небесних об'єктів у поясі Койпера, віддаленій області за Нептуном, пише Science Alert.

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Ці транснептунові об'єкти (ТНО) здаються нестабільними орбітами, що вказує на вплив невидимої гравітаційної сили. "Я вважаю, що існування P9 є дуже ймовірним", — заявив дослідник Майк Браун у 2024 році, наголосивши, що сучасні моделі не можуть пояснити орбітальні закономірності без залучення великого віддаленого тіла.

Поведінка цих об'єктів порівнюється з тим, як гравітація Землі впливає на рух Місяця, створюючи спіральну траєкторію, а не ідеальне коло. Особливо примітним прикладом є 2017 OF201, кандидат у карликові планети з дуже видовженою орбітою. Такі екстремальні траєкторії вказують на можливі гравітаційні збурення — можливо, від тіла, яке в кілька разів більше за Землю.

Однак останні відкриття ускладнюють цю теорію. У 2023 році астрономи за допомогою телескопа Субару на Гаваях виявили новий седноїд під назвою 2023 KQ14. Як і інші седноїди, він має стабільну, далекосяжну орбіту, на яку, здається, не впливає Нептун або будь-яка потенційна дев'ята планета, що вказує на те, що якщо така планета існує, вона повинна бути надзвичайно віддаленою — можливо, більше ніж на 500 астрономічних одиниць від Сонця.

Критики стверджують, що зібрані досі дані про орбіту є недостатніми, і пропонують альтернативні теорії, включаючи кільце уламків або навіть невелику чорну діру. Щобільше, величезні відстані становлять технологічну перешкоду.

Навіть на швидкості космічного апарату NASA New Horizons, щоб дістатися до цих регіонів, знадобилося б більше століття. Наразі астрономи покладаються на сучасні телескопи, щоб продовжувати пошуки.

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Кожне нове відкриття, таке як 2023 KQ14, наближає вчених до розкриття загадки і, можливо, одного дня підтвердить або спростує існування цього невловимого небесного тіла.

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