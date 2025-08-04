Не от мира сего: в Таиланде найдены необычные крабы, которых назвали в честь принцессы (фото)

Исследователи считают открытие нового редкого фиолетового краба “драгоценным даром природы”. В результате местные называют крабов "принцессами" в честь тайской принцессы Маха Чакри Сириндхорн.

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Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда недавно опубликовал фото редких фиолетовых крабов, которых иногда называют "инопланетными ракообразными". Уникальные фото необычных крабов были сделаны рейнджерами в национальном парке Кен Крачан до закрытия туристического сезона, пишет Popular Science.

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Редкие крабы в Таиланде

Окрас крабов настолько удивителен, что местные назвали вид в честь тайской принцессы Маха Чакри Сириндхорн: "Принцессы" или "Сириндхорн". Рейнджеры отмечают, что эта находка считается драгоценностью природы. Более того, появление краба-принцессы – не только редкое наблюдение за неуловимым видом, но также и важным индикатором здоровья экосистемы.

Несмотря на то, что крабов называют "Принцессами", они также известны науке как пандовые крабы. Пандовые крабы (Lepidothelphusa cognetti) — полуназемные крабы, получившие название за свой черно-белый окрас, напоминающий окрас панды.

По словам исследователей, пандовый краб официально был обнаружен в Национальном парке водопада Нгао в 1986 году. Однако некоторые источники указывают на то, что ракообразные на самом деле были открытие раньше.

Фиолетовые крабы выглядят инопланетными Фото: Facebook

Где живут пандовые крабы

Исследователи отмечают, что нам вовсе немного известно о пандовых крабах, в том числе и о фиолетовой разновидности. Ранее в этом месяце в Национальном парке Каенг Крачан также отметили находку особи более традиционной черно-белой разновидности.

Национальный парк Кенг Крачан, объект Всемирного наследия с бесценным биоразнообразием, является домом для охраняемых видов. Присутствие этих животных свидетельствует о том, что лесная зона по-прежнему сохраняет превосходное качество окружающей среды. Ученые также отмечают, что помимо крабов, в парке обитает впечатляющее разнообразие животных: от леопардов и медведей до королевских кобр.

Пандовый фиолетовый краб Фото: Facebook

Крабы-автостопщики

К слову, ранее Фокус писал о том, что в Сиамском заливе морской видеооператор заснял удивительное видео, на котором видно, как крохотный краб путешествует в океане верхом на мозаичной медузе. Такое взаимодействие вовсе не ново, однако видео поразило ученых.

Ранее Фокус писал о том, что эволюция не может остановиться с экспериментами над крабами.