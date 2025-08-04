Не від світу цього: у Таїланді знайдено незвичайних крабів, яких назвали на честь принцеси (фото)

Дослідники вважають відкриття нового рідкісного фіолетового краба "дорогоцінним даром природи". У результаті місцеві називають крабів "принцесами" на честь тайської принцеси Маха Чакрі Сіріндхорн.

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Департамент національних парків, дикої природи та охорони рослин Таїланду нещодавно опублікував фото рідкісних фіолетових крабів, яких іноді називають "інопланетними ракоподібними". Унікальні фото незвичайних крабів були зроблені рейнджерами в національному парку Кен Крачан до закриття туристичного сезону, пише Popular Science.

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Рідкісні краби в Таїланді

Забарвлення крабів настільки дивовижне, що місцеві назвали вид на честь тайської принцеси Маха Чакрі Сіріндхорн: "Принцеси" або "Сіріндхорн". Рейнджери зазначають, що ця знахідка вважається дорогоцінністю природи. Ба більше, поява краба-принцеси — не лише рідкісне спостереження за невловним видом, а й важливим індикатором здоров'я екосистеми.

Попри те, що крабів називають "Принцесами", вони також відомі науці як пандові краби. Пандові краби (Lepidothelphusa cognetti) — напівназемні краби, що отримали назву за своє чорно-біле забарвлення, яке нагадує забарвлення панди.

За словами дослідників, пандовий краб офіційно був виявлений у Національному парку водоспаду Нгао в 1986 році. Однак деякі джерела вказують на те, що ракоподібні насправді були відкриття раніше.

Фіолетові краби виглядають інопланетними Фото: Facebook

Де живуть пандові краби

Дослідники зазначають, що нам зовсім небагато відомо про пандових крабів, зокрема і про фіолетовий різновид. Раніше цього місяця в Національному парку Каенг Крачан також відзначили знахідку особини більш традиційного чорно-білого різновиду.

Національний парк Кенг Крачан, об'єкт Всесвітньої спадщини з неоціненним біорізноманіттям, є домівкою для видів, що охороняються. Присутність цих тварин свідчить про те, що лісова зона, як і раніше, зберігає чудову якість навколишнього середовища. Вчені також відзначають, що крім крабів, у парку мешкає дивовижне розмаїття тварин: від леопардів і ведмедів до королівських кобр.

Пандовий фіолетовий краб Фото: Facebook

Краби-автостопники

До слова, раніше Фокус писав про те, що в Сіамській затоці морський відеооператор зняв дивовижне відео, на якому видно, як крихітний краб подорожує в океані верхи на мозаїчній медузі. Така взаємодія зовсім не нова, проте відео вразило вчених.

Раніше Фокус писав про те, що еволюція не може зупинитися з експериментами над крабами.