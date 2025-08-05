Люди и неандертальцы три раза заводили роман: ученые выяснили, где это происходило

У современных людей и неандертальцев были своего рода любовные отношения, которые то возобновлялись, то прекращались. Ученые считают, что люди и неандертальцы три раза сращивались в течение нескольких сотен тысяч лет. Исследование показало, где именно наши предки и неандертальцы вступали в романтические отношения.

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Ранее ученые выяснили, что современные люди и неандертальцы обменивались генами, проще говоря вступали в сексуальные отношения, в течение тех периодов истории. Первый случай скрещивания двух видов произошел примерно 250 000–200 000 лет назад. Второй – примерно 120 000–100 000 лет назад. Третий и последний случай скрещивания людей и неандертальцев произошел примерно 60 000–50 000 лет назад. Ученые выяснили, в каком регионе планеты произошла эта последняя любовная встреча между двумя видами. Исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, пишет IFLScience.

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Относительно места первого скрещивания людей и неандертальцев ученые пока что не могут сказать, где оно находится. В то же время ученые ранее выяснили, что второе место скрещивания двух видов, вероятно находится на территории Иранского нагорья (современный Иран).

Авторы нового исследования решили выяснить, в каком регионе планеты происходили последний романтические встречи люде и неандертальцев. Для этого ученые провели анализ известных археологических памятников, которые указывают на проживание представителей обеих групп в период от 60 000 до 50 0000 лет назад. Также ученые провели анализ палеоэкологических данных, чтобы найти регионы, где одновременно могли жить популяции людей и неандертальцев.

Исследование показало, что наиболее подходящими местами обитания для древних людей были Южная Европа, Северная и Южная Африка, а также Азия. В то же время наиболее походящими местами для обитания неандертальцев были побережья побережий Средиземного и Черного морей.

Ученые определили, что наиболее вероятными местами, где два вида могли пересекаться и вступать в сексуальные отношения в период от 60 000 до 50 000 лет назад, являются Пиренейский полуостров (современные Испания и Португалия) и Левант (средиземноморское побережье Ближнего Востока, где сейчас находятся Сирия, Иордания, Палестина, Израиль и Ливан).

Авторы исследования считают, что все же более вероятным местом для последней романтической встречи между двумя видами именно Левант. Дело в том, что примерно 60 000 лет назад современные люди мигрировали из Африки в Евразию по коридору, проходящему через Левант. Именно здесь, скорее всего, люди и неандертальцы могли жить рядом большими популяциями.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что неандертальцы исчезли из-за смещения магнитных полюсов Земли примерно 40 000 лет назад.

Также Фокус писал о том, что неандертальцы тоже ругались на кухнях и ученые рассказали, о чем они спорили. Другое исследование показывает, что наши далекие предки имели разные представления о том, как стоит готовить ужин.

Еще Фокус писал о том, что единственная в 2025 году Черная Луна появится в августе. В астрономии термином "Черная Луна" обозначают второе новолуние в одном месяце или третье новолуние в астрономическом сезоне, в котором четыре новолуния.