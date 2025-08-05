Люди і неандертальці тричі заводили роман: учені з'ясували, де це відбувалося

У сучасних людей і неандертальців були свого роду любовні стосунки, які то поновлювалися, то припинялися. Науковці вважають, що люди та неандертальці три рази зрощувалися протягом кількох сотень тисяч років. Дослідження показало, де саме наші предки та неандертальці вступали в романтичні стосунки.

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Раніше вчені з'ясували, що сучасні люди і неандертальці обмінювалися генами, простіше кажучи вступали в сексуальні стосунки, протягом тих періодів історії. Перший випадок схрещування двох видів стався приблизно 250 000-200 000 років тому. Другий — приблизно 120 000-100 000 років тому. Третій і останній випадок схрещування людей і неандертальців стався приблизно 60 000-50 000 років тому. Вчені з'ясували, в якому регіоні планети відбулася ця остання любовна зустріч між двома видами. Дослідження опубліковано на сервері препринтів bioRxiv, пише IFLScience.

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Щодо місця першого схрещування людей і неандертальців науковці поки що не можуть сказати, де воно знаходиться. Водночас науковці раніше з'ясували, що друге місце схрещування двох видів, ймовірно, розташоване на території Іранського нагір'я (сучасний Іран).

Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, в якому регіоні планети відбувалися останні романтичні зустрічі людей і неандертальців. Для цього вчені провели аналіз відомих археологічних пам'яток, які вказують на проживання представників обох груп у період від 60 000 до 50 0000 років тому. Також учені провели аналіз палеоекологічних даних, щоб знайти регіони, де одночасно могли жити популяції людей і неандертальців.

Дослідження показало, що найбільш придатними місцями проживання для стародавніх людей були Південна Європа, Північна і Південна Африка, а також Азія. Водночас найбільш придатними місцями для проживання неандертальців були узбережжя узбереж Середземного і Чорного морів.

Науковці визначили, що найімовірнішими місцями, де два види могли перетинатися і вступати в сексуальні стосунки в період від 60 000 до 50 000 років тому, є Піренейський півострів (сучасні Іспанія та Португалія) і Левант (середземноморське узбережжя Близького Сходу, де нині розташовані Сирія, Йорданія, Палестина, Ізраїль і Ліван).

Автори дослідження вважають, що все ж таки більш імовірним місцем для останньої романтичної зустрічі між двома видами є саме Левант. Річ у тім, що приблизно 60 000 років тому сучасні люди мігрували з Африки до Євразії коридором, який проходить через Левант. Саме тут, найімовірніше, люди та неандертальці могли жити поруч великими популяціями.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що неандертальці зникли через зміщення магнітних полюсів Землі приблизно 40 000 років тому.

Також Фокус писав про те, що неандертальці теж лаялися на кухнях і вчені розповіли, про що вони сперечалися. Інше дослідження показує, що наші далекі предки мали різні уявлення про те, як варто готувати вечерю.

Ще Фокус писав про те, що єдиний у 2025 році Чорний Місяць з'явиться в серпні. В астрономії терміном "Чорний Місяць" позначають другий молодик в одному місяці або третій молодик в астрономічному сезоні, в якому чотири молодика.