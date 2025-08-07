Премьера трейлера Terminator 2D NO FATE: что известно об игре, дата выхода

Вышел эксклюзивный трейлер Terminator 2D: NO FATE, демонстрирующий геймплей предстоящей игры по легендарной франшизе. Она представит игрокам Судный день в формате аркады с 2D-скроллингом.

Related video

В новом видео, опубликованном на канале Playstation, видно, что игре будет сделан упор на беспощадный экшен, отдающий дань уважения оригинальному боевику. Игроки выступят в роли Сары и Джона Коннор, а также T-800, переживая ключевые моменты фильма и встретят несколько неожиданных поворотов, которые заставят по другому взглянуть на борьбу со Скайнетом.

Важно

Конан-варвар против Терминатора T-1000: как выглядят новые персонажи Mortal Kombat 1 (видео)

Готовящаяся к выходу игра пропитана энергией и стилем аркад 80-х годов. Привычное многим людям, выросшим на игровых автоматах и ретро-приставках управление, яркие бои с громадными боссами и тематический саундтрек смогут вызвать носталгические чувства среди фанатов подобных игр и франшизы Терминатора. В ней смешаны знакомые и новые элементы: от преследования несокрушимым T-1000 на сталелитейном заводе до руководства Сопротивлением в апокалиптической зоне боевых действий в роли Джона Коннора.

Трейлер с обзором игрового процесса Terminator 2D: NO FATE, содержащий подробное описание режимов и механик игры

Визуально новая часть франшизы точно смогла отразить как эпоху подобных видеоигр так и боевиков-блокбастеров. Детализированные спрайты персонажей и окружения с острой детализацией отдают ностальгией по фильмам 90-х, а знакомый и в то же время новый саундтрек перерабатывает культовые темы из киноленты, смешивая их с новыми композициями, которые звучат свежо и вписываются в атмосферу игры.

Режимов в игре будет несколько. История принесет с собой основную сюжетную линию, но игроки могут перейти в режимы Аркады, Бесконечного боя и Гонки за боссами. Для тех, кто стремиться к побитию рекордов в вершине таблицы счета или просто хочет пережить самые зрелищные моменты боевика по-новому разработчики подготовили различные способы прохождения игры.

Terminator 2D: NO FATE выходит на PS5 и PS4 31 октября. Для поклонников франшизы или просто тех, кто жаждет настоящего ретро-экшена игра может стать следующим выдающимся релизом этого года. Игру можно добавить в список желания на странице магазина в Playstation Store.

Ранее Фокус писал о том, что успех Grand Theft Auto VI может зависеть не от сюжета и перестрелок. Что в первую очередь ждут игроки от новой части легендарной франшизы.

Также Фокус писал о том, что создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре. По его сообщениям можно понять, что масштаб игры увеличится в разы.