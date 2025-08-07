Прем'єра трейлера Terminator 2D NO FATE: що відомо про гру, дата виходу

Вийшов ексклюзивний трейлер Terminator 2D: NO FATE, що демонструє геймплей майбутньої гри за легендарною франшизою. Вона представить гравцям Судний день у форматі аркади з 2D-скролінгом.

У новому відео, опублікованому на каналі Playstation, видно, що в грі буде зроблено наголос на нещадний екшен, що віддає данину поваги оригінальному бойовику. Гравці виступлять у ролі Сари і Джона Коннор, а також T-800, переживаючи ключові моменти фільму і зустрінуть кілька несподіваних поворотів, які змусять по іншому поглянути на боротьбу зі Скайнетом.

Гра, що готується до виходу, просякнута енергією і стилем аркад 80-х років. Звичне багатьом людям, які виросли на ігрових автоматах і ретро-приставках, управління, яскраві бої з величезними босами та тематичний саундтрек зможуть викликати ностальгічні почуття серед фанатів подібних ігор і франшизи Термінатора. У ній змішані знайомі та нові елементи: від переслідування незламним T-1000 на сталеливарному заводі до керівництва Опором в апокаліптичній зоні бойових дій у ролі Джона Коннора.

Трейлер з оглядом ігрового процесу Terminator 2D: NO FATE, що містить докладний опис режимів і механік гри

Візуально нова частина франшизи точно змогла відобразити як епоху подібних відеоігор так і бойовиків-блокбастерів. Деталізовані спрайти персонажів і оточення з гострою деталізацією віддають ностальгією за фільмами 90-х, а знайомий і водночас новий саундтрек переробляє культові теми з кінострічки, змішуючи їх із новими композиціями, що звучать свіжо і вписуються в атмосферу гри.

Режимів у грі буде кілька. Історія принесе з собою основну сюжетну лінію, але гравці можуть перейти в режими Аркади, Нескінченного бою і Гонки за босами. Для тих, хто прагне до побиття рекордів у вершині таблиці рахунку або просто хоче пережити найбільш видовищні моменти бойовика по-новому розробники підготували різні способи проходження гри.

Terminator 2D: NO FATE виходить на PS5 і PS4 31 жовтня. Для шанувальників франшизи або просто тих, хто прагне справжнього ретро-екшену гра може стати наступним видатним релізом цього року. Гру можна додати до списку бажання на сторінці магазину в Playstation Store.

