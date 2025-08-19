Отчаянно ищет семью: почему огромный дельфин неожиданно решил поплавать с людьми (видео)

На днях в заливе Лайм семья столкнулась с необычным проявлением эмоций со стороны морского обитателя. Огромный самец афалина неожиданно подплыл к людям и подражал их манере держаться в воде – ученые объяснили, что значит поведение животного.

Related video

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: о дружелюбности некоторых из них известно уже давно, а другие не перестают удивлять – например, недавно ученые заметили, как косатки пытались поделиться едой с людьми. Теперь в заливе Лайм в Дорсете зафиксировали еще одно странное поведение, на этот раз дельфина-афалина – животное подплыло к людям и пыталось с ними взаимодействовать, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Купание с дельфином в заливе

50-летняя Линда Макдональд с партнером, а также ее сын с девушкой отправились на утреннее плавание в залив Лайм в Дорсете, Великобритания. Спустя несколько секунд после того, как семья выпрыгнула из лодки, к ним присоединился огромный дельфин-афалин.

На кадрах видно, что игривое млекопитающее танцевало в воде в вертикальном положении, просило почесать ему живот и, похоже, указывало клювом направление, куда людям следует отправиться. Такое поведение может показаться очень милым со стороны животного, но что на самом деле оно значит?

Что на самом деле значит поведение дельфина?

По словам управляющего директора проекта "Дельфины Сассекса" Теа Тейлор, дельфин, вероятно, был молодым самцом и хотел "установить связи". По своей природе афалины – любопытные животные и они часто имитируют поведение других особей и животных.

Эксперты считают, что этот конкретный самец, вероятно, пытался имитировать вертикальное положение человека в воде. Игра и имитация движений — один из основных способов, с помощью которых дельфины устанавливают связи с другими особями, поэтому, если это одинокий дельфин без стаи, он может пытаться найти связи с другими животными.

Теа Тейлор также отмечает, что поведение дельфина действительно похоже на игру – животное предпочитает оставаться с семьей и ему дают возможность уйти, когда он будет готов. Впрочем, несмотря на то, что в этой конкретной ситуации дельфин похоже искал семью, эксперты не рекомендуют другим людям взаимодействовать с животными подобным образом.

Дело в том, что поощрение взаимодействия с людьми может быть опасным как для людей, так и для животных. Афалины – сильные животные и, возможно, не намеренно причиняют вред людям, но несчастные случаи порой считаются.

Более внимательный взгляд на поведение дельфина позволяет предположить, что он выполнял маневр, известный как "шпионский прыжок" — фактически, ступая по воде. Дельфин держится вертикально и работает хвостом, чтобы удерживать голову над водой. Отметим, что такое поведение обычно используется для визуального осмотра окружающей среды над уровнем воды. На видео также видно, что дельфин похоже приближается к людям и трется о них.

Хотя причины этого могут быть неясны, аналогичные действия, зафиксированные во время других встреч людей и дельфинов, навели ученых на мысль, что это могут быть ложные сексуальные домогательства. Например, в 2018 году властям пришлось запретить купаться в Брестском заливе – к этому привел интерес "влюбленного" дельфина к людям.

Элизабет Хокинс, ведущий исследователь из Австралийского центра исследований дельфинов, объяснила, что одинокие самцы дельфинов могут тереться о людей или предметы, формируя и укрепляя связи.

Напомним, ранее мы писали о дельфине, терроризирующем отдыхающих у берегов Японии: лишь за одно лето было зарегистрировано почти два десятка нападений на людей.

Ранее Фокус также писал о том, что ученые назвали ответственного за массовые нападения на людей у побережья Японии.