Відчайдушно шукає сім'ю: чому величезний дельфін несподівано вирішив поплавати з людьми (відео)

Днями в затоці Лайм сім'я зіткнулася з незвичайним проявом емоцій з боку морського мешканця. Величезний самець афаліна несподівано підплив до людей і наслідував їхню манеру триматися у воді — вчені пояснили, що означає поведінка тварини.

Океан покриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: про доброзичливість деяких із них відомо вже давно, а інші не перестають дивувати — наприклад, нещодавно вчені помітили, як косатки намагалися поділитися їжею з людьми. Тепер у затоці Лайм у Дорсеті зафіксували ще одну дивну поведінку, цього разу дельфіна-афаліна — тварина підпливла до людей і намагалася з ними взаємодіяти, пише Daily Mail.

Купання з дельфіном у затоці

50-річна Лінда Макдональд із партнером, а також її син із дівчиною вирушили на ранкове плавання в затоку Лайм у Дорсеті, Велика Британія. Через кілька секунд після того, як сім'я вистрибнула з човна, до них приєднався величезний дельфін-афалін.

На кадрах видно, що грайливий ссавець танцював у воді у вертикальному положенні, просив почухати йому живіт і схоже вказував дзьобом напрямок, куди людям слід вирушити. Така поведінка може здатися дуже милою з боку тварини, але що насправді вона означає?

Що насправді означає поведінка дельфіна?

За словами керуючої директорки проєкту "Дельфіни Сассексу" Теа Тейлор, дельфін, ймовірно, був молодим самцем і хотів "встановити зв'язки". За своєю природою афаліни — цікаві тварини та вони часто імітують поведінку інших особин і тварин.

Експерти вважають, що цей конкретний самець, ймовірно, намагався імітувати вертикальне положення людини у воді. Гра та імітація рухів — один з основних способів, за допомогою яких дельфіни встановлюють зв'язки з іншими особинами, тому, якщо це самотній дельфін без зграї, він може намагатися знайти зв'язки з іншими тваринами.

Теа Тейлор також зазначає, що поведінка дельфіна справді схожа на гру — тварина вважає за краще залишатися з сім'єю, і їй дають можливість піти, коли вона буде готова. Утім, попри те, що в цій конкретній ситуації дельфін схоже шукав родину, експерти не рекомендують іншим людям взаємодіяти з тваринами в такий спосіб.

Річ у тім, що заохочення взаємодії з людьми може бути небезпечним як для людей, так і для тварин. Афаліни — сильні тварини й, можливо, не навмисно завдають шкоди людям, але нещасні випадки деколи рахуються.

Більш уважний погляд на поведінку дельфіна дозволяє припустити, що він виконував маневр, відомий як "шпигунський стрибок" — фактично, ступаючи по воді. Дельфін тримається вертикально і працює хвостом, щоб утримувати голову над водою. Зазначимо, що така поведінка зазвичай використовується для візуального огляду навколишнього середовища над рівнем води. На відео також видно, що дельфін схоже наближається до людей і треться об них.

Хоча причини цього можуть бути незрозумілі, аналогічні дії, зафіксовані під час інших зустрічей людей і дельфінів, навели вчених на думку, що це можуть бути неправдиві сексуальні домагання. Наприклад, 2018 року владі довелося заборонити купатися в Брестській затоці — до цього призвів інтерес "закоханого" дельфіна до людей.

Елізабет Гокінс, провідна дослідниця з Австралійського центру досліджень дельфінів, пояснила, що самотні самці дельфінів можуть тертися об людей або предмети, формуючи та зміцнюючи зв'язки.

