Семь особей за две сотни лет: самого редкого кита в океане никогда не видели живым

Первое упоминание об этом виде китов появилось в 19 веке и с тех пор было зафиксировано всего семь особей – все они, кроме одной, были зарегистрированы в моря Новой Зеландии. Любопытно, что за все это время никто и никогда не видел ни одной живой особи.

Related video

Не секрет, что океан является домом для крупнейших животных в мире – китов. Однако среди них есть вид, который считается самым редким китом в мире – речь идет о лопатозубом ките (Mesoplodon traversii). Впервые вид был упомянут еще в 19 веке, но с тех пор никому так и не удалось увидеть хоть одну живую особь, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первое в истории препарирование самого редкого кита на земле

В декабре прошлого года ученые провели первое в истории препарирование одной из выброшенных на берег Южного острова Новой Зеландии туши кита. Это позволило коренным народам и специалистам по охране природы узнать больше об одном из их таока, что на языке маори Южного острова означает "сокровище".

4 июля 2024 года сотрудники Департамента охраны природы Новой Зеландии прибыли на побережье для расследования гибели кита, выбросившемся на берег недалеко от небольшой рыбацкой деревне Тайери-Маут. Прибыв на место эксперты были шокированы, обнаружив, что перед ними тело 5-метрового самца лопатозубого кита. По словам ученых, этот вид сегодня считается одним из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности.

Первое в истории препарирование лопатозубого кита было проведено в декабре 2024 года и позволило узнать больше о представителях вида и их анатомии.

Строение самого редкого кита в мире

Результаты препарирования кита показали, что у лопатозубых китов есть крошечные рудиментарные зубы в верхней челюсти, похожие на зубы мудрости. Такие рудиментарные образования считаются остатками эволюции, демонстрируя, что когда-то они служили более важной цели, и, хотя сейчас они редуцированы, эволюционное давление не заставляло их полностью утратить эту особенность.

Редуцированные задние конечности китов часто преподносятся как еще один пример рудиментарных структур, оставшихся со времен их наземного обитания около 50 миллионов лет назад. Сегодня "ноги" китов, по сути, представлены лишь крошечными остатками бедер, но они все еще присутствуют.

Загадка девяти желудков китов

Еще одной особенностью лопатозубых китов является наличие девяти камер желудка – это предоставило ученым некоторые подсказки о том, как эти животные питаются и общаются. Например, в некоторых желудках китов были обнаружены клювы кальмаров и несколько хрусталиков из глаз кальмаров, а также несколько паразитических червей, а также другие части организмов. Однако ученые все еще не уверены, кому принадлежат последние.

Команда также обнаружила интересные структуры, связанные как с питанием, так и с производством звуков. Были проведены измерения и описаны различные мышцы и органы, что помогло нам описать этот вид и сравнить его с родственными видами.

Вымирание этого вида является тревожной новостью, однако ученые считают, что узнав больше о лопатозубых китах, им, вероятно, удастся защитить вид от полного исчезновения.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейший гигант океана стал ужином для сотен животных: подобный пир впервые наблюдали воочию. Ученые утверждают, что тело кита на морском дне, может питать экосистему десятилетиями.

Ранее Фокус писал о том, что киты, бороздившие древний океан Земли, оказались обманчиво милыми.