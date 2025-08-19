Сім особин за дві сотні років: найрідкіснішого кита в океані ніколи не бачили живим

Перша згадка про цей вид китів з'явилася в 19 столітті, і відтоді було зафіксовано лише сім особин — всі вони, крім однієї, були зареєстровані в морях Нової Зеландії. Цікаво, що за весь цей час ніхто і ніколи не бачив жодної живої особини.

Не секрет, що океан є домівкою для найбільших тварин у світі — китів. Однак серед них є вид, який вважається найрідкіснішим китом у світі — йдеться про лопатозубого кита (Mesoplodon traversii). Уперше вид було згадано ще в 19 столітті, але відтоді нікому так і не вдалося побачити хоч одну живу особину, пише IFLScience.

Перше в історії препарування найрідкіснішого кита на землі

У грудні минулого року вчені провели перше в історії препарування однієї з викинутих на берег Південного острова Нової Зеландії туші кита. Це дало змогу корінним народам і фахівцям з охорони природи дізнатися більше про одного з їхніх таока, що мовою маорі Південного острова означає "скарб".

4 липня 2024 року співробітники Департаменту охорони природи Нової Зеландії прибули на узбережжя для розслідування загибелі кита, що викинувся на берег недалеко від невеликого рибальського села Тайєрі-Маут. Прибувши на місце, експерти були шоковані, виявивши, що перед ними тіло 5-метрового самця лопатозубого кита. За словами вчених, цей вид сьогодні вважається одним із найбільш маловивчених видів великих ссавців сучасності.

Перше в історії препарування лопатозубого кита було проведене в грудні 2024 року і дало змогу дізнатися більше про представників виду та їхню анатомію.

Будова найрідкіснішого кита у світі

Результати препарування кита показали, що у лопатозубих китів є крихітні рудиментарні зуби у верхній щелепі, схожі на зуби мудрості. Такі рудиментарні утворення вважаються залишками еволюції, демонструючи, що колись вони служили важливішій меті, і, хоча зараз вони редуковані, еволюційний тиск не змушував їх повністю втратити цю особливість.

Редуковані задні кінцівки китів часто подають як ще один приклад рудиментарних структур, що залишилися з часів їхнього наземного проживання близько 50 мільйонів років тому. Сьогодні "ноги" китів, по суті, представлені лише крихітними залишками стегон, але вони все ще присутні.

Загадка дев'яти шлунків китів

Ще однією особливістю лопатозубих китів є наявність дев'яти камер шлунка — це надало вченим деякі підказки про те, як ці тварини харчуються і спілкуються. Наприклад, у деяких шлунках китів було виявлено дзьоби кальмарів і кілька кришталиків з очей кальмарів, а також кілька паразитичних черв'яків, а також інші частини організмів. Однак учені все ще не впевнені, кому належать останні.

Команда також виявила цікаві структури, пов'язані як з харчуванням, так і з виробництвом звуків. Були проведені вимірювання та описані різні м'язи й органи, що допомогло нам описати цей вид і порівняти його зі спорідненими видами.

Вимирання цього виду є тривожною новиною, проте вчені вважають, що дізнавшись більше про лопатозубих китів, їм, ймовірно, вдасться захистити вид від повного зникнення.

