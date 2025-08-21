"Мармеладные мишки" готовятся захватить мир: начали вторжение с американского озера (фото)

Студенистые комки, известные как “проклятые мармеладные медведи”, были замечены в озере Гурон в Мичигане, США. Несмотря на то, что студенистые комки выглядят как пришельцы, они имеют вполне земное происхождение.

Сотрудники Управления охраны рыбных ресурсов и диких животных Альпены в Мичигане заметили в озере Гурон студенистые комки, которые ученые сравнили с "проклятыми мармеладными мишками". Эти организмы часто выглядят как пришельцы, но на самом деле давно и хорошо известны науке, пишет Popular Science.

Эти студенистые комки, по словам ученых, на самом деле являются беспозвоночными, известными как мшанки, а именно вид Pectinatella magnifica. По данным экспертов Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, эти уродливые на вид комки не превышают 4 миллиметров в ширину.

Известно, что тела мшанок состоят из карбоната кальция и хитина – материала, из которого состоят панцири крабов. Предыдущие исследования уже показали, что мшанки встречаются как в морских, так и пресноводных водоемах по всему миру, в том числе озерах, прудах и зарослей водорослей.

Ученые выяснили, что мшанки питаются бактериями, диатомовыми водорослями и другими мелкими беспозвоночными. Мшанки используют уникальную структуру, известную как лофофором, чтобы питаться этими маленькими организмами. По данным Аквариума залива Монтерей, лофофор представляет собой U-образное или круглое кольцо из реснитчатых щупалец, которые они используют для фильтрации пищи. Они вытягивают над раковиной венец из щупалец, а затем щелкают ими по воде, чтобы поймать небольшие кусочки пищи.

Как правило, мшанки какое-то время плавают поодиночке, прежде чем образуются колонии, которые работают вместе ради общей выгоды. С этой стороны организмы немного похожи на кораллы, но вместо того, чтобы строить прочные структуры, которые служат долгое время, структуры мшанок гораздо более хрупкие.

Крупный план колонии мшанок, выпускающих похожие на семена статобласты Фото: USFWS

По данным Службы дикой природы США, эти древние существа вдыхают жизнь в пресную воду, захватывая планктон и очищая воду, дрейфуя в медленных реках и озерах. Как известно, некоторые колонии могут достигать в ширину более 30 сантиметров, мягко пульсируя в такт течению.

В холодные зимние месяцы мшанки выпускают статобласты – микроскопические стручки, которые считаются настоящими мастерами выживания. Известно, что они способны выдерживать высыхание и замерзание в течение длительного времени. Они пребывают в состоянии покоя, а затем пробуждаются только при наступлении подходящих условий. Как только температура достаточно повысится, они проснутся и создадут новые колонии.

К слову, Pectinatella magnifica — самый распространенный вид мшанок в Соединенных Штатах, но во всем мире известно 4000 их видов.

