"Мармеладні ведмедики" готуються захопити світ: почали вторгнення з американського озера (фото)

Драглисті грудки, відомі як "прокляті мармеладні ведмеді", були помічені в озері Гурон у Мічигані, США. Попри те, що драглисті грудки виглядають як прибульці, вони мають цілком земне походження.

Співробітники Управління охорони рибних ресурсів і диких тварин Альпени в Мічигані помітили в озері Гурон драглисті грудки, які вчені порівняли з "проклятими мармеладними ведмедиками". Ці організми часто виглядають як прибульці, але насправді давно і добре відомі науці, пише Popular Science.

Ці драглисті грудки, за словами вчених, насправді є безхребетними, відомими як моховинки, а саме вид Pectinatella magnifica. За даними експертів Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, ці потворні на вигляд грудки не перевищують 4 міліметрів завширшки.

Відомо, що тіла моховинок складаються з карбонату кальцію і хітину — матеріалу, з якого складаються панцири крабів. Попередні дослідження вже засвідчили, що моховинки трапляються як у морських, так і прісноводних водоймах по всьому світу, зокрема озерах, ставках і заростях водоростей.

Вчені з'ясували, що моховики харчуються бактеріями, діатомовими водоростями та іншими дрібними безхребетними. Мшанки використовують унікальну структуру, відому як лофофор, щоб харчуватися цими маленькими організмами. За даними Акваріума затоки Монтерей, лофофор являє собою U-подібне або кругле кільце з війчастих щупалець, які вони використовують для фільтрації їжі. Вони витягають над мушлею вінець зі щупалець, а потім клацають ними по воді, щоб зловити невеликі шматочки їжі.

Як правило, моховатки якийсь час плавають поодинці, перш ніж утворюються колонії, які працюють разом заради спільної вигоди. З цього боку організми трохи схожі на корали, але замість того, щоб будувати міцні структури, які служать тривалий час, структури моховинок набагато більш крихкі.

Крупний план колонії мошанок, що випускають схожі на насіння статопласти Фото: USFWS

За даними Служби дикої природи США, ці стародавні істоти вдихають життя в прісну воду, захоплюючи планктон і очищаючи воду, дрейфуючи в повільних річках і озерах. Як відомо, деякі колонії можуть сягати завширшки понад 30 сантиметрів, м'яко пульсуючи в такт течії.

У холодні зимові місяці моховатки випускають статопласти — мікроскопічні стручки, які вважаються справжніми майстрами виживання. Відомо, що вони здатні витримувати висихання і замерзання протягом тривалого часу. Вони перебувають у стані спокою, а потім прокидаються тільки за настання відповідних умов. Щойно температура достатньо підвищиться, вони прокинуться і створять нові колонії.

До слова, Pectinatella magnifica — найпоширеніший вид мшанок у Сполучених Штатах, але в усьому світі відомо 4000 їхніх видів.

