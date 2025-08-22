Древо велоцираптора пополнилось смертоносным родственником: носил вместо пальцев огромные бритвы

Исследователи отмечают, что у велоцираптора появился новый родственник и он, вероятно, был еще более смертоносным. Данные указывают, что новый вид обладал смертоносными когтями на своих огромных передних лапах.

Related video

Наше представление велоцираптора может быть существенно преувеличено благодаря фильмам: на самом деле он был больше похож на индейку, чем на человека. Однако он обладал смертоносным оружием – изогнутым когтем на большом пальце ноги: его длина составляла около 8 сантиметров, что почти вдвое длиннее, чем когти у его сородичей. Теперь ученые обнаружили, что у велоцирапторов похоже был еще более смертоносный родственник, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новый вид был назван Shri rapax и был схожего размера с велоцираптором, но, вероятно, сосредоточил свою силу в верхней части тела. Его передние лапы были гораздо крупнее, особенно большой палец, где выступающие костные структуры "предполагают плотное крепление хорошо развитых мышц-сгибателей".

Известно, что большой палец динозавра был увенчан 8-сантиметровым когтем и идеально подходил для рубящих и колющих ударов. Хотя эти два вида динозавров были похожи, их различия могли помочь им жить бок о бок, позволяя концентрироваться на разных типах добычи.

Когти на правой руке Шри Рапакса Фото: Historical Biology

По словам исследователей, более массивные пропорции рук указывают на то, что новый вид был более приспособлен к охоте на более крупную добычу, чем та, на которую обычно охотился велоцираптор. Считается, что Shri rapax также отличался более широкой мордой, что обеспечивало ему более сильный укус, чем у родственных рапторов.

Ступни не были нужны этому виду, но, судя по генеалогическому древу, у него, вероятно, сохранились и эти знаковые когти.

Любопытно, что даже после смерти история окаменелостей нового вида оказалась весьма любопытной: голотип был украден после обнаружения в Монголии и в конечном итоге оказался в частных коллекциях Японии, затем в Англии и в конце концов был приобретен французским музеем. После этого его вернули в Монголию.

Череп и шейные кости были изъяты для сканирования и изучения в Бельгии, но с тех пор пропали. Сейчас скелет носит отпечаток черепа, сделанный на основе данных этого сканирования. Увы, это все, что осталось от окаменелого скелета нового вида раптора.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, какими могли быть динозавры на вкус.

Ранее Фокус писал о том, что в эпоху динозавров жила птица с головой велоцираптора и клювом тукана.