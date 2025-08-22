Древо велоцираптора поповнилося смертоносним родичем: носив замість пальців величезні бритви

Дослідники зазначають, що у велоцираптора з'явився новий родич і він, імовірно, був ще більш смертоносним. Дані вказують, що новий вид мав смертоносні кігті на своїх величезних передніх лапах.

Related video

Наше уявлення велоцираптора може бути істотно перебільшене завдяки фільмам: насправді він був більше схожий на індичку, ніж на людину. Однак він володів смертоносною зброєю — вигнутим пазуром на великому пальці ноги: його довжина становила близько 8 сантиметрів, що майже вдвічі довше, ніж пазурі в його родичів. Тепер учені виявили, що у велоцирапторів схоже був ще більш смертоносний родич, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Новий вид був названий Shri rapax і був схожого розміру з велоцираптором, але, ймовірно, зосередив свою силу у верхній частині тіла. Його передні лапи були набагато більшими, особливо великий палець, де кісткові структури, що виступають, "припускають щільне кріплення добре розвинених м'язів-згиначів".

Відомо, що великий палець динозавра був увінчаний 8-сантиметровим пазуром і ідеально підходив для рубаючих і колючих ударів. Хоча ці два види динозаврів були схожі, їхні відмінності могли допомогти їм жити пліч-о-пліч, дозволяючи концентруватися на різних типах здобичі.

Кігті на правій руці Шрі Рапакса Фото: Historical Biology

За словами дослідників, більш масивні пропорції рук вказують на те, що новий вид був більш пристосований до полювання на більшу здобич, ніж та, на яку зазвичай полював велоцираптор. Вважається, що Shri rapax також вирізнявся ширшою мордою, що забезпечувало йому сильніший укус, ніж у споріднених рапторів.

Ступні не були потрібні цьому виду, але, судячи з генеалогічного древа, у нього, ймовірно, збереглися і ці знакові кігті.

Цікаво, що навіть після смерті історія скам'янілостей нового виду виявилася вельми цікавою: голотип був вкрадений після виявлення в Монголії та зрештою опинився в приватних колекціях Японії, потім в Англії й врешті-решт був придбаний французьким музеєм. Після цього його повернули в Монголію.

Череп і шийні кістки були вилучені для сканування і вивчення в Бельгії, але відтоді зникли. Зараз скелет носить відбиток черепа, зроблений на основі даних цього сканування. На жаль, це все, що залишилося від скам'янілого скелета нового виду раптора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, якими могли бути динозаври на смак.

Раніше Фокус писав про те, що в епоху динозаврів жив птах із головою велоцираптора і дзьобом тукана.