Тайна судьбы "Потерянной колонии" наконец раскрыта после 435 лет (фото)
Исследователи говорят, что, вероятно, они наконец-то разгадали тайну исчезновения печально известной "Потерянной колонии" 16 века после нового открытия. Так называемая "Потерянная колония" относится к 118 английским поселенцам, которые исчезли с острова в Северной Каролине через некоторое время после того, как они основали ее в 1587 году.
Единственным следом поселенцев было вырезанное слово "Croatoan" на палисаде, которое, по мнению многих, относилось к острову Кроатоан, или современному острову Гаттерас. Веками историки размышляли о том, добралась ли эта группа до Кроатоана. Об этом пишет Fox News.
Куда делись люди с острова
Теперь исследователи считают, что они действительно мигрировали туда и ассимилировались с коренными американцами, найдя железные опилки на свалке на острове Гаттерас.
Железные опилки — это чешуйчатые кусочки, содержащие побочные продукты ковки железа, которых коренные американцы еще не имели, но английские колонисты были хорошо в них осведомлены.
"Это металл, который нужно нагреть до относительно высокой температуры... что, конечно, [требует] технологии, которой коренные американцы в тот период не имели", — говорит Марк Хортон, профессор археологии Королевского сельскохозяйственного университета в Англии.
Ученые рассматривают кучи мусора людей, которые жили на острове Кроатоан, придя к выводу, что те очень быстро ассимилировались с коренным американским населением.
Открытие железных опилок привело к выводу, что англичане "по-видимому, работали" с коренным американским населением. Исчезновение колонии было обнаружено губернатором Джоном Уайтом после его возвращения на остров из Англии в 1590 году.
Уайт отплыл обратно на родину в августе 1587 года, чтобы собрать больше припасов и поселенцев, но его задержала Испанская армия. Когда он вернулся в колонию, он обнаружил, что первоначальные поселенцы, включая его дочерей, исчезли с острова.
Был заранее разработан план, что если поселенцы покинут остров, они вырежут свое местонахождение на дереве, чтобы он знал, где они находятся.
Но единственным остатком человеческой жизни на острове было вырезанное слово "Croatoan" на частоколе, которое, по мнению многих, относилось к острову Кроатоан, или современному острову Гаттерас.
Уайт попытался доплыть до другого острова, но шторм помешал ему и заставил изменить маршрут обратно в Англию. Их исчезновение заставило людей веками размышлять, погибли ли колонисты или они нашли новый дом.
Что нашли археологи
Ситуация изменилась с открытием железных опилок, которые были точно датированы благодаря их расположению в почве, погребенной в слоях, которые, по мнению исследователей, происходят из того века.
Команда также нашла пушки, морское снаряжение, небольшие пушечные ядра и многое другое. Также были найдены бокалы для вина и бусины, что помогло составить представление о том, какой была жизнь поселенцев на острове.
Исследователи считают, что семьи поселенцев жили на острове до 18 века.
Еще одной причиной, почему, по их мнению, английские поселенцы ассимилировались с коренными американцами, были исторические свидетельства 1700-х годов, которые описывали "людей с голубыми или серыми глазами".
