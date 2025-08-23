Таємниця долі "Втраченої колонії" нарешті розкрита після 435 років (фото)

Дослідники кажуть, що, ймовірно, вони нарешті розгадали таємницю зникнення сумнозвісної "Втраченої колонії" 16 століття після нового відкриття. Так звана "Втрачена колонія" стосується 118 англійських поселенців, які зникли з острова в Північній Кароліні через деякий час після того, як вони заснували її в 1587 році.

Єдиним слідом поселенців було вирізьблене слово "Croatoan" на палісаді, яке, на думку багатьох, стосувалося острова Кроатоан, або сучасного острова Гаттерас. Століттями історики розмірковували про те, чи дісталася ця група до Кроатоану. Про це пише Fox News.

Куди ділися люди з острова

Тепер дослідники вважають, що вони справді мігрували туди та асимілювалися з корінними американцями, знайшовши залізну тирсу на сміттєзвалищі на острові Гаттерас.

Залізна тирса – це лускаті шматочки, що містять побічні продукти кування заліза, яких корінні американці ще не мали, але англійські колоністи були добре в них обізнані.

"Це метал, який потрібно нагріти до відносно високої температури… що, звичайно, [вимагає] технології, якої корінні американці в той період не мали", — каже Марк Хортон, професор археології Королівського сільськогосподарського університету в Англії.

Науковці розглядають купи сміття людей, які жили на острові Кроатоан, дійшовши висновку, що ті дуже швидко асимілювалися з корінним американським населенням.

Острів Кроатоан Фото: Fox News

Відкриття залізної тирси призвело до висновку, що англійці "мабуть, працювали" з корінною американською громадою. Зникнення колонії було виявлено губернатором Джоном Вайтом після його повернення на острів з Англії в 1590 році.

Вайт відплив назад на батьківщину в серпні 1587 року, щоб зібрати більше припасів та поселенців, але його затримала Іспанська Армада. Коли він повернувся до колонії, виявив, що первісні поселенці, включаючи його дочок, зникли з острова.

Був заздалегідь розроблений план, що якщо поселенці покинуть острів, вони вирізьблять своє місцезнаходження на дереві, щоб він знав, де вони знаходяться.

Науковці шукають "Втрачену колонію" Фото: Fox News

Але єдиним залишком людського життя на острові було вирізьблене слово "Croatoan" на частоколі, яке, на думку багатьох, стосувалося острова Кроатоан, або сучасного острова Гаттерас.

Вайт спробував доплисти до іншого острова, але шторм завадив йому та змусив змінити маршрут назад до Англії. Їхнє зникнення змусило людей століттями розмірковувати, чи колоністи загинули, чи вони знайшли новий дім.

Залізна тирса допомогла науковцям Фото: Fox News

Що знайшли археологи

Ситуація змінилася з відкриттям залізної тирси, яку було точно датовано завдяки її розташуванню в ґрунті, похованій у шарах, які, на думку дослідників, походять з того століття.

Команда також знайшла гармати, морське спорядження, невеликі гарматні ядра та багато іншого. Також було знайдено келихи для вина та намистини, що допомогло скласти уявлення про те, яким було життя поселенців на острові.

Дослідники вважають, що родини поселенців жили на острові до 18 століття.

Ще однією причиною, чому, на їхню думку, англійські поселенці асимілювалися з корінними американцями, були історичні свідчення 1700-х років, які описували "людей з блакитними або сірими очима".

