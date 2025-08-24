Северное море ведет себя странно: там переворачиваются гигантские куски морского дна (фото)

Ученые обнаружили нечто странное на морском дне Северного моря – новые данные бросают вызов фундаментальным геологическим принципам. Находка также указывает на то, что гигантские куски морского дна загадочным образом оказались перевернуты.

Глубоко под волнами Северного моря морское дно ведет себя неожиданным образом: ученые обнаружили здесь сотни огромных песчаных холмов, некоторые из которых достигают нескольких километров в диаметре, пишет Science Alert.

На дне Северного моря происходит нечто странное

Открытие было сделано командой из Манчестерского университета в Великобритании и, как считают ученые, бросает вызов фундаментальным геологическим принципам. Ученые заметили, что холмы громоздятся на структурах, известных как синкиты – они являются результатом процесса, называемого стратиграфической инверсией.

По словам соавтора исследования, геофизика Мадса Хьюза, ранее ученым никогда не удавалось обнаружить структуры в таком большом количестве – ученые впервые наблюдали геологический процесс в таком масштабе.

Команда отмечает, что им удалось обнаружить структуры, где плотный песок погрузился в более легкие осадки, всплывшие на поверхность песка, фактически переворачивая слои, которые ученые ожидали увидеть. В результате этого процесса под водой образовались огромные холмы.

Карта странных курганов на дне Северного моря Фото: Communications Earth & Environment

Фундаментальные геологические признаки под угрозой

Считается, что земные геологические слои располагаются в определенном порядке, соответствующем ходу времени. Однако более древние слои располагаются в нижней части формации, постепенно становясь более новыми ближе к ее верхним слоям, в порядке их осадконакопления.

Стратиграфическая инверсия, также известная как обратная стратиграфия, происходит, когда более молодые слои опускаются, а более древние поднимаются ближе к верхним слоям формации. Ученые отмечают, что этот процесс может происходить различными способами: от оползней до тектонических движений.

В новом исследовании Хьюз с коллегой, геофизиком Яном Эриком Рудьердом, обнаружили синкиты на дне Северного моря, используя подробные сейсмические данные. Известно, что акустические волны, проходящие сквозь Землю, распространяются и отражаются по-разному в зависимости от материалов, через которые они проходят. Далее ученые могут проанализировать сейсмические данные и составить карту различных типов горных пород, через которые прошли волны.

Хьюз и Рудьерд изучили данные и обнаружили, что большая часть дна Северного моря выглядит перевернутой, а более молодые слои песка похоже погребены под более старыми. Ти более молодые слои плотнее и тяжелее, чем более мягкий и легкий материал, залегающий ниже, а потому со временем они опускались, вытесняя более старый и пористый материал, где он располагается поверх более плотного синкита. Исследователи назвали эти пористые плоты "флоатитами".

Команда считает, что этот процесс переворота, вероятно, произошел около 5,3 миллиона лет назад. Тогда древний материал состоял из легкого, жесткого и пористого слоя, состоящего преимущественно из микроскопических морских ископаемых, с более тяжелым слоем сверху.

Предполагается, что землетрясения и другие подобные разрушения могли раздробить верхний слой на песок, который опустился, поменявшись местами с флоатитами. В последующие миллионы лет морские донные отложения засыпали всю структуру, образовав волнистое морское дно, которое можно увидеть сегодня.

Авторы исследования признают, что потребуется больше данных, чтобы улучшить доказательства и подтвердить их интерпретацию. В будущем открытие может помочь лучше понять строение земной оры под морским дном, а также выяснить ее слабые и стабильные области. Кроме того, ученые надеются обнаружить процессы, способные кардинально изменить эти свойства.

Карта слоев под морским дном Фото: Communications Earth & Environment

