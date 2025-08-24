Північне море поводиться дивно: там перевертаються гігантські шматки морського дна (фото)

Учені виявили щось дивне на морському дні Північного моря — нові дані кидають виклик фундаментальним геологічним принципам. Знахідка також вказує на те, що гігантські шматки морського дна загадковим чином виявилися перевернуті.

Глибоко під хвилями Північного моря морське дно поводиться несподівано: вчені виявили тут сотні величезних піщаних пагорбів, деякі з яких сягають кількох кілометрів у діаметрі, пише Science Alert.

На дні Північного моря відбувається щось дивне

Відкриття було зроблено командою з Манчестерського університету у Великій Британії й, як вважають вчені, кидає виклик фундаментальним геологічним принципам. Вчені помітили, що пагорби нагромаджуються на структурах, відомих як сінкіти — вони є результатом процесу, який називається стратиграфічною інверсією.

За словами співавтора дослідження, геофізика Мадса Г'юза, раніше вченим ніколи не вдавалося виявити структури в такій великій кількості — вчені вперше спостерігали геологічний процес у такому масштабі.

Команда зазначає, що їм вдалося виявити структури, де щільний пісок занурився в легші опади, що спливли на поверхню піску, фактично перевертаючи шари, які вчені очікували побачити. У результаті цього процесу під водою утворилися величезні пагорби.

Карта дивних курганів на дні Північного моря Фото: Communications Earth & Environment

Фундаментальні геологічні ознаки під загрозою

Вважається, що земні геологічні шари розташовуються в певному порядку, що відповідає ходу часу. Однак давніші шари розташовуються в нижній частині формації, поступово стаючи новішими ближче до її верхніх шарів, у порядку їхнього накопичення осаду.

Стратиграфічна інверсія, також відома як зворотна стратиграфія, відбувається, коли молодші шари опускаються, а давніші піднімаються ближче до верхніх шарів формації. Вчені зазначають, що цей процес може відбуватися різними способами: від зсувів до тектонічних рухів.

У новому дослідженні Г'юз із колегою, геофізиком Яном Еріком Рудьєрд, виявили сінкіти на дні Північного моря, використовуючи докладні сейсмічні дані. Відомо, що акустичні хвилі, які проходять крізь Землю, поширюються і відбиваються по-різному залежно від матеріалів, через які вони проходять. Далі вчені можуть проаналізувати сейсмічні дані та скласти карту різних типів гірських порід, через які пройшли хвилі.

Г'юз і Рудьєрд вивчили дані та виявили, що більша частина дна Північного моря виглядає перевернутою, а молодші шари піску схоже поховані під старішими. Ті молодші шари щільніші й важчі, ніж м'якший і легший матеріал, що залягає нижче, а тому з часом вони опускалися, витісняючи старіший і пористіший матеріал, де він розташовується поверх щільнішого синкіту. Дослідники назвали ці пористі плоти "флоатитами".

Команда вважає, що цей процес перевороту, ймовірно, стався близько 5,3 мільйона років тому. Тоді стародавній матеріал складався з легкого, жорсткого і пористого шару, що складався переважно з мікроскопічних морських копалин, з важчим шаром зверху.

Передбачається, що землетруси та інші подібні руйнування могли роздрібнити верхній шар на пісок, який опустився, помінявшись місцями з флоатитами. У наступні мільйони років морські донні відкладення засипали всю структуру, утворивши хвилясте морське дно, яке можна побачити сьогодні.

Автори дослідження визнають, що знадобиться більше даних, щоб поліпшити докази та підтвердити їхню інтерпретацію. У майбутньому відкриття може допомогти краще зрозуміти будову земної ори під морським дном, а також з'ясувати її слабкі та стабільні області. Крім того, вчені сподіваються виявити процеси, здатні кардинально змінити ці властивості.

Карта шарів під морським дном Фото: Communications Earth & Environment

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Північним морем виявлено сотні "піщаних дюн".

Раніше Фокус писав про те, що дно Північного моря поцятковане мільйонами загадкових дірок.