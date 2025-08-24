Инопланетные зонды не останутся незамеченными: для этого используют тень Земли (фото)

Десятилетиями астрономы по всему земному шару искали признаки внеземного разума с помощью радиотелескопов и оптических приборов, сканируя небо в поисках искусственных сигналов. Теперь исследователи разработали совершенно новый метод, использовав тень Земли.

Related video

Новый подход ученых заключается в исследовании гораздо более близких к нам инопланетных артефактов, которые могут уже находиться в нашей Солнечной системе. В новом исследовании ученые описали инновационный метод обнаружения потенциальных внеземных зондов вблизи Земли, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Тень Земли для поиска инопланетных зондов

Новый подход ученых заключается в использовании тени Земли в качестве естественного фильтра для устранения помех от искусственных спутников и космического мусора.

Известно, что наше небо загромождено тысячами спутников и миллионами отражающих обломков, что крайне затрудняет обнаружение чего-либо необычного. Это "загрязнение", по словам ученых, представляет собой серьезную проблему для тех, кто пытается идентифицировать неантропогенные сигналы в космосе.

В новом исследовании ведущий автор исследования Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета и ее международная команда сосредоточилась на том, чтобы найти способ отфильтровать этот шум.

В результате ученые обратились к тени Земли. Каждую ночь наша планете отбрасывает в космос конусообразную тень, где прямой солнечный свет не может отражаться от спутников или космического мусора. Таким образом создается идеально "чистая" зона поиска: основание тени охватывает примерно 8-9 градусов для объектов на геосинхронной орбите, на высоте около 35 700 километров над Землей.

Наземные спутники, как правило, не оснащены источниками оптического света, за редкими исключениями, например, лазерами связи или двигателями космических аппаратов. Поэтому любые яркие вспышки или полосы, обнаруженные в тени Земли, потенциально могут указывать на что-то более экзотическое.

В ходе исследования ученые проанализировали изображения, сделанные телескопом Zwicky Transient Facility – в общей сложности было изучено более 200 000 фото, а особое внимание было уделено тем, которые запечатлели в тени Земли.

Команда использовала автоматизированную поисковую систему NEOrion и обнаружила тысячи кандидатов, в том числе загадочные полосчатые объекты и вспышки от точечных источников. Впрочем, большинство из них оказались метеорами, самолетами или известными астероидами.

333-секундная экспозиция, содержащая 19 или более полос, связанных со спутниками Starlink Фото: DOE/FNAL/DECAM/CTIO/NOIRLAB/NSF/

Интригующий объект

Команда отмечает, что однажды им удалось зафиксировать некаталогизированный объект, движущийся гораздо быстрее типичных астероидов и не обнаруженный ни в одной из существующих баз данных космических объектов. К сожалению, команда не смогла подтвердить, что это было, поэтому это остается загадкой.

В своей работе ученые также рассмотрели другие инновационные подходы, включая изучение астрономических фото, сделанных до 1957 года, а также анализ цветовых спектров подозрительных объектов для выявления материалов, подвергшихся выветриванию в результате длительного пребывания в космосе.

Несмотря на то, что ученым так и не удалось выявить никаких инопланетных технологий, результаты их работы демонстрируют, что систематический поиск внеземных артефактов теперь возможен с использованием существующих телескопов и новых методов анализа.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предложили новый способ поиска потенциальных инопланетян.

Ранее Фокус писал о том, что ученые из NASA определили, где следует искать сигналы потенциальных инопланетян.