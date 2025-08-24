Інопланетні зонди не залишаться непоміченими: для цього використають тінь Землі (фото)

Десятиліттями астрономи по всій земній кулі шукали ознаки позаземного розуму за допомогою радіотелескопів і оптичних приладів, скануючи небо в пошуках штучних сигналів. Тепер дослідники розробили абсолютно новий метод, використавши тінь Землі.

Новий підхід учених полягає в дослідженні набагато ближчих до нас інопланетних артефактів, які можуть уже перебувати в нашій Сонячній системі. У новому дослідженні вчені описали інноваційний метод виявлення потенційних позаземних зондів поблизу Землі, пише Science Alert.

Тінь Землі для пошуку інопланетних зондів

Новий підхід учених полягає у використанні тіні Землі як природного фільтра для усунення перешкод від штучних супутників і космічного сміття.

Відомо, що наше небо захаращене тисячами супутників і мільйонами уламків, що відбивають світло, що вкрай ускладнює виявлення чогось незвичайного. Це "забруднення", за словами вчених, є серйозною проблемою для тих, хто намагається ідентифікувати неантропогенні сигнали в космосі.

У новому дослідженні провідна авторка дослідження Беатріс Вільярроель зі Стокгольмського університету та її міжнародна команда зосередилася на тому, щоб знайти спосіб відфільтрувати цей шум.

У результаті вчені звернулися до тіні Землі. Щоночі наша планета відкидає в космос конусоподібну тінь, де пряме сонячне світло не може відбиватися від супутників або космічного сміття. Таким чином створюється ідеально "чиста" зона пошуку: основа тіні охоплює приблизно 8-9 градусів для об'єктів на геосинхронній орбіті, на висоті близько 35 700 кілометрів над Землею.

Наземні супутники, як правило, не оснащені джерелами оптичного світла, за рідкісними винятками, наприклад, лазерами зв'язку або двигунами космічних апаратів. Тому будь-які яскраві спалахи або смуги, виявлені в тіні Землі, потенційно можуть вказувати на щось більш екзотичне.

Під час дослідження вчені проаналізували зображення, зроблені телескопом Zwicky Transient Facility — загалом було вивчено більше ніж 200 000 фото, а особливу увагу було приділено тим, які зафіксували в тіні Землі.

Команда використовувала автоматизовану пошукову систему NEOrion і виявила тисячі кандидатів, зокрема загадкові смугасті об'єкти та спалахи від точкових джерел. Утім, більшість із них виявилися метеорами, літаками або відомими астероїдами.

333-секундна експозиція, що містить 19 або більше смуг, пов'язаних із супутниками Starlink Фото: астероид

Об'єкт, що інтригує

Команда зазначає, що одного разу їм вдалося зафіксувати некаталогізований об'єкт, який рухався набагато швидше за типові астероїди й не був виявлений у жодній з наявних баз даних космічних об'єктів. На жаль, команда не змогла підтвердити, що це було, тому це залишається загадкою.

У своїй роботі вчені також розглянули інші інноваційні підходи, включно з вивченням астрономічних фото, зроблених до 1957 року, а також аналізом колірних спектрів підозрілих об'єктів для виявлення матеріалів, що піддалися вивітрюванню внаслідок тривалого перебування в космосі.

Попри те, що вченим так і не вдалося виявити жодних інопланетних технологій, результати їхньої роботи демонструють, що систематичний пошук позаземних артефактів тепер можливий з використанням наявних телескопів і нових методів аналізу.

