Самое медленное животное на Земле движется со скоростью 10-25 см/час: о ком идет речь

Земля является домом для невероятного количества видов и далеко не все из них невероятно быстры. Исследователи рассказали, какое животное является самым медленным на планете и с какой скоростью оно движется.

Related video

Быстрые животные, как правило, привлекают много внимания своей невероятной скоростью. Но что насчет животных, которые двигаются чрезвычайно медленно? По словам старшего куратора отдела рыб в Музее естественной истории в Лондоне Джеймса Маклейна, ответ на этот вопрос зависит от того, куда мы посмотрим – на сушу или морские экосистемы, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самое медленное животное в воде

Исследователи отмечают, что ответ на этот вопрос не так уж прост – дело в том, что скорость можно определять по-разному. Один из способов заключается в оценке времени, необходимого для преодоления определенного расстояния. В этом отношении самым медленным животным может считаться актиния, которая движется со скоростью всего 10-25 сантиметров в час. Любопытно, что актинии движутся лишь в то время, когда ищут новое место обитания – все остальное время они остаются неподвижными.

Еще одним претендентом может быть карликовый морской конек (Hippocampus zosterae), которого считают самой медленно плавающей рыбой и одним из самых медленных животных в мире. По словам Маклейн, это обусловлено вертикальной позицией тела и крошечным плавником, который не может толкать морского конька в воде под таким углом. Если все же заставить его двигаться, ему потребовался бы час, чтобы преодолеть дистанцию в 1,5 метра. К слову, есть лишь одна причина, заставляющая морского конька двигаться быстрее – животные готовы к размножению.

Среди морских гигантов самой медлительной считается гренландская акула – она движется со скоростью около 3 км/ч, а ее длина составляет около 7,3 метра.

Само медленное животное на суше

По словам старшего куратора моллюсков вв Музее естественной истории в Лондоне Джона Эблетта, самым медлительным животным на суше, вероятно, является банановый слизень, движущийся со скоростью не более 0,0096 км/ч.

Несмотря на то, что точные оценки скорости животных сложно получить, моллюски заметно медленнее других животных. К слову, некоторые моллюски и вовсе не двигаются во взрослом возрасте, а другие – ведут сидячий образ жизни.

Несмотря на это, в царстве моллюсков существует множество скоростей. Например, садовая улитка (Cornu aspersum) скользит с удивительно высокой скоростью — 0,048 км в час. Галапагосские черепахи, в то же время, движутся со скоростью 0,26 км/ч, а люди в среднем передвигаются со скоростью 4,5 км/ч.

Между тем, млекопитающие, живущие на деревьях, являются одними из самых медленных животных в мире. Медленные лори (Nycticebus) — это группа крошечных приматов, которые медленно передвигаются со скоростью около 1,1 км/ч.

Способы измерения скорости

Некоторые биологи считают другой способ более точным, когда речь идет об измерении скорости передвижения. А именно – учет размера тела. Например, предположим, что человек может преодолеть гораздо большее расстояние за одну секунду, чем муравей. Тем не менее, учитывая его крошечное тело, муравей преодолевает большее расстояние и гораздо быстрее относительно своего размера, чем мы.

По словам профессора водной биологии и устойчивой аквакультуры в Университете Суонси в Уэльсе Рори Уилсон, диапазон скорости – еще один фактор, который следует учитывать при определении самого медленного животного в мире. Учитывая эти разнообразные характеристики, Уилсон считает, что трехпалые ленивцы (Bradypus) вне конкуренции за звание самого медленного животного.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, какое животное самое быстрое в мире.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какая птица является самой быстрой на Земле.