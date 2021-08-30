Ученые рассказали, какое животное самое быстрое в мире

Как оказалось, гепард им не является, поскольку это самое быстрое животное именно на суше, а во внимание следует брать еще морских существ и птиц.

Спросите любого человека, какое самое быстрое животное на Земле, и он наверняка ответит, что гепард. Однако животное из семейства кошачьих отвлекает внимание от других видов, которые передвигаются гораздо быстрее, а некоторые примерно в три раза больше, пишет Live Science.

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Важно понимать, что гепард, несомненно, быстр. И это правда, что это самое быстрое животное на суше. С зафиксированной максимальной скоростью 103 км/ч гепард легко обгоняет других быстрых животных, таких как скаковые лошади, и получает титул самого быстрого сухопутного животного в мире, а некоторые оценки их максимальной скорости приближаются даже к 113 км/ч.

По словам Джона Хатчинсона, профессора эволюционной биомеханики Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне, сочетание длины ног, размера мышц и длинного шага делает тело гепарда идеальным для бега по суше.

Исследование 2017 года основанное на 474 наземных и морских видов, от китов до мух, продемонстрировало, что скорость тесно связана с размером. Скорость растет с увеличением размера, пока не будет достигнуто оптимальное значение. За пределами этого значения более крупные животные становятся медленнее, поскольку им требуется больше энергии для ускорения.

Гепард имеет оптимальный средний размер для скорости. Тем не менее он является самым быстрым животным на суше только на коротких дистанциях, а все потому, что они не преследуют добычу на высокой скорости и на большом расстоянии.

Согласно исследованию, проведенному в 2013 году, их охотничья стратегия больше связана с ускорением и очень быстрой маневренностью, а их выносливость — ограничена.

Гепарды, как и большинство кошек не преследуют животных. Ни один другой вид сухопутных животных не может разогнаться до 113 или даже 103 км/ч, однако вилорогая антилопа, развивает скорость 97 км/ч и может поддерживать 72 км/ч на протяжении многих километров.

Если включить в список морских животных и птиц, то конкуренция резко возрастает. Согласно Книге рекордов Гиннесса, скорость пикирования сапсанов была зарегистрирована на уровне 322 км/ч.

Довольно много летающих птиц могут двигаться быстрее гепарда. По данным Национального Одюбоновского общества, скорость черного стрижа составляет 111 км/ч, а колючехвостого стрижа — 169 км/ч.

В океанах тоже есть невероятно быстрые животные. Так, например, черные марлины развивают скорость 129 км/ч, а меч-рыба и рыба-парусник — 97 км/ч и 109 км/ч.

Таким образом, хотя гепард и заслуживает своего места среди самых быстрых животных на планете, он получает неоправданную долю внимания.

"Одна из причин этого, заключается в том, что скорость большинства животных не была тщательно изучена. Скорости скаковых лошадей, гепардов, грейхаундов и верблюдов детально исследовали и неоднократно измеряли. Но что касается других животных, то ученые проводили лишь оценки и наблюдения, которые предоставляют недостаточно хорошие и точные данные", — заключил Хатчинсон.