Вчені розповіли, яка тварина найшвидша на світі

Як виявилося, це не гепард, оскільки це найшвидша тварина саме на суші, а до уваги слід брати ще морських істот і птахів.

Запитайте будь-яку людину, яка найшвидша тварина на Землі, і він, напевно, відповість, що це гепард. Однак тварина з сімейства котячих відволікає увагу від інших видів, які пересуваються набагато швидше, а деякі приблизно втричі, пише Live Science.

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Важливо розуміти, що гепард, безсумнівно, швидкий. І це правда, що це найшвидша тварина на суші. З зафіксованою максимальною швидкістю 103 км/год гепард легко обганяє інших швидких тварин, таких як скакові коні, і отримує титул найшвидшої сухопутної тварини на світі, а деякі оцінки його максимальної швидкості наближаються навіть до 113 км/год.

За словами Джона Гатчинсона, професора еволюційної біомеханіки Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні, поєднання довжини ніг, розміру м'язів і довгого кроку робить тіло гепарда ідеальним для бігу по суші.

Дослідження 2017 року засноване на 474 наземних і морських видах, від китів до мух, продемонструвало, що швидкість тісно пов'язана з розміром. Швидкість зростає зі збільшенням розміру, поки не буде досягнуто оптимальне значення. За межами цього значення більші тварини стають повільніші, оскільки їм потрібно більше енергії для прискорення.

Гепард має оптимальний середній розмір для швидкості. Проте він є найшвидшою твариною на суші тільки на коротких дистанціях, а все тому, що вони не переслідують здобич на високій швидкості й на великій відстані.

Згідно з дослідженням, проведеним у 2013 році, їхня мисливська стратегія більше пов'язана з прискоренням і дуже швидкою маневреністю, а їхня витривалість — обмежена.

Гепарди, як і більшість кішок, не переслідують тварин. Жоден інший вид сухопутних тварин не може розігнатися до 113 або навіть 103 км/год, однак антилопа вилоріг розвиває швидкість 97 км/год і може підтримувати 72 км/год протягом багатьох кілометрів.

Якщо включити в список морських тварин і птахів, то конкуренція різко зростає. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, швидкість пікірування сапсанів була зареєстрована на рівні 322 км/год.

Досить багато літаючих птахів можуть рухатися швидше за гепарда. За даними Національного Одюбонівської спілки, швидкість чорного стрижа становить 111 км/год, а колючехвостого стрижа — 169 км/год.

В океанах теж є неймовірно швидкі тварини. Так, наприклад, чорні марліни розвивають швидкість 129 км/год, а меч-риба і риба-вітрильник — 97 км/год і 109 км/год.

Таким чином, хоча гепард і заслуговує свого місця серед найшвидших тварин на планеті, він отримує невиправдану частку уваги.

"Одна з причин цього полягає в тому, що швидкість більшості тварин була ретельно вивчена. Швидкості скакових коней, гепардів, грейхаундыв і верблюдів детально досліджували і неодноразово вимірювали. Але що стосується інших тварин, то вчені проводили лише оцінки та спостереження, які надають недостатньо хороші та точні дані", — пыдсумував Гатчинсон.