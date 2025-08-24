Найповільніша тварина на Землі рухається зі швидкістю 10-25 см/год: про кого йдеться

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і далеко не всі з них неймовірно швидкі. Дослідники розповіли, яка тварина є найповільнішою на планеті та з якою швидкістю вона рухається.

Швидкі тварини, як правило, привертають багато уваги своєю неймовірною швидкістю. Але що щодо тварин, які рухаються надзвичайно повільно? За словами старшого куратора відділу риб у Музеї природної історії в Лондоні Джеймса Маклейна, відповідь на це запитання залежить від того, куди ми подивимося — на суходіл чи морські екосистеми, пише Live Science.

Найповільніша тварина у воді

Дослідники зазначають, що відповідь на це питання не така вже й проста — річ у тім, що швидкість можна визначати по-різному. Один зі способів полягає в оцінці часу, необхідного для подолання певної відстані. У цьому відношенні найповільнішою твариною може вважатися актинія, яка рухається зі швидкістю всього 10-25 сантиметрів на годину. Цікаво, що актинії рухаються лише в той час, коли шукають нове місце проживання — весь інший час вони залишаються нерухомими.

Ще одним претендентом може бути карликовий морський коник (Hippocampus zosterae), якого вважають рибою, що найповільніше плаває, і однією з найповільніших тварин у світі. За словами Маклейн, це зумовлено вертикальною позицією тіла і крихітним плавцем, який не може штовхати морського коника у воді під таким кутом. Якщо все ж змусити його рухатися, йому знадобилася б година, щоб подолати дистанцію в 1,5 метра. До слова, є лише одна причина, що змушує морського коника рухатися швидше — тварини готові до розмноження.

Серед морських гігантів найповільнішою вважається гренландська акула — вона рухається зі швидкістю близько 3 км/год, а її довжина становить близько 7,3 метра.

Найповільніша тварина на суші

За словами старшого куратора молюсків у Музеї природної історії в Лондоні Джона Еблетта, найповільнішою твариною на суходолі, імовірно, є банановий слимак, який рухається зі швидкістю не більше 0,0096 км/год.

Попри те, що точні оцінки швидкості тварин складно отримати, молюски помітно повільніші за інших тварин. До слова, деякі молюски й зовсім не рухаються в дорослому віці, а інші — ведуть сидячий спосіб життя.

Всупереч цьому, у царстві молюсків існує безліч швидкостей. Наприклад, садовий равлик (Cornu aspersum) ковзає з напрочуд високою швидкістю — 0,048 км на годину. Галапагоські черепахи водночас рухаються зі швидкістю 0,26 км/год, а люди в середньому пересуваються зі швидкістю 4,5 км/год.

Тим часом ссавці, що живуть на деревах, є одними з найповільніших тварин у світі. Повільні лорі (Nycticebus) — це група крихітних приматів, які повільно пересуваються зі швидкістю близько 1,1 км/год.

Способи вимірювання швидкості

Деякі біологи вважають інший спосіб точнішим, коли йдеться про вимірювання швидкості пересування. А саме — врахування розміру тіла. Наприклад, припустимо, що людина може подолати набагато більшу відстань за одну секунду, ніж мураха. Проте, враховуючи її крихітне тіло, мураха долає більшу відстань і набагато швидше відносно свого розміру, ніж ми.

За словами професора водної біології та стійкої аквакультури в Університеті Суонсі в Уельсі Рорі Вілсон, діапазон швидкості — ще один фактор, який слід враховувати при визначенні найповільнішої тварини у світі. З огляду на ці різноманітні характеристики, Вілсон вважає, що трипалі лінивці (Bradypus) поза конкуренцією за звання найповільнішої тварини.

