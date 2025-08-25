Скорость таяния арктических морских льдов удивила ученых: что изменилось за последние 20 лет

Исследователи обнаружили, что таяние морских льдов в Арктике на самом деле замедлилась за последние два десятилетия несмотря на глобальное потепление планеты. Результаты озадачили ученых.

В последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: средняя температура растет как на суше, так и в океане, а мир сталкивается с все более экстремальными погодными явлениями. В новом исследовании ученые обнаружили нечто такое, что озадачивает: несмотря на глобальное потепление Земли, за последние 20 лет скорость таяния арктических морских льдов неожиданно замедлилась, пишет Daily Mail.

Скорость таяния арктического льда

Новый анализ был проведен командой из Эксетерского университета и показал, что вопреки прогнозам Арктика тает медленнее в течение последних 20 лет.

Результаты указывают на то, что с 1979 по 2024 год Арктика теряла 2,9 миллиона кубических километров льда за десятилетие. Однако с 2010 по 2024 год эта скорость снизилась всего до 0,4 кубических километров за десятилетие. Простыми словами, скорость таяния Арктики замедлилась в 7 раз.

По словам ведущего автора исследования, доктора Марка Инглэнда, летние ледовые условия в Арктике минимум на 33% ниже, чем в начале спутниковых наблюдений почти 50 лет назад. Впрочем, ученые не спешат радоваться.

Чем вызвано замедление таяния арктических льдов?

Исследователи полагают, что замедление носит лишь временный характер и, вероятно, продлится лишь 5-10 лет. Затем, как считает команда, последует сокращение площади морского льда, причем темпы будут более быстрыми, чем обычно.

В ходе исследования ученые проанализировали два набора данных, содержащих спутниковые измерения Арктики с 1979 года по настоящее время. Группа решила сосредоточиться на сентябре – месяце, когда площадь ледяного покрова достигает своего годового минимума. Анализ показал, что в период с 2005 по 2024 год площадь морского льда сокращалась на 0,35 и 0,29 миллиона квадратных километров за десятилетие соответственно.

В то же время долгосрочная скорость сокращения за период с 1979 по 2024 год состояла 0,78 и 0,79 миллиона квадратных километров. Таким образом, замедление составит 55% и 63% соответственно – это самый медленный темп потери льда за любой 20-летний период с начала спутниковых наблюдений в 1979 году.

Что ждет Арктику в будущем?

Исследователи прогнозируют, что вероятность того, что такое замедление таяния арктического льда продлится еще около 5 лет, составляет один к двум, а вероятность того, что оно закончится в 2035 году – один к четырем. Увы, так или иначе замедление не продлится вечно.

Еще более тревожным кажется то, что после завершения замедления, темпы потери арктического морского льда могут быть на 0,6 миллиона квадратных километров в десятилетие быстрее, чем более широкое долгосрочное сокращение.

Авторы исследования также отмечают, что причина этого замедления все еще неизвестно. Впрочем, предполагается, что оно может быть связано с естественными климатическими изменениями.

