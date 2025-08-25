Швидкість танення арктичних морських льодів здивувала вчених: що змінилося за останні 20 років

Дослідники виявили, що танення морських льодів в Арктиці насправді сповільнилося за останні два десятиліття попри глобальне потепління планети. Результати спантеличили вчених.

В останні десятиліття вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: середня температура зростає як на суші, так і в океані, а світ стикається з дедалі більш екстремальними погодними явищами. У новому дослідженні вчені виявили щось таке, що спантеличує: попри глобальне потепління Землі, за останні 20 років швидкість танення арктичних морських льодів несподівано сповільнилася, пише Daily Mail.

Швидкість танення арктичного льоду

Новий аналіз був проведений командою з Ексетерського університету і показав, що всупереч прогнозам Арктика тане повільніше протягом останніх 20 років.

Результати вказують на те, що з 1979 по 2024 рік Арктика втрачала 2,9 мільйона кубічних кілометрів льоду за десятиліття. Однак з 2010 по 2024 рік ця швидкість знизилася всього до 0,4 кубічного кілометра за десятиліття. Простими словами, швидкість танення Арктики сповільнилася в 7 разів.

За словами провідного автора дослідження, доктора Марка Інгленда, літні льодові умови в Арктиці щонайменше на 33% нижчі, ніж на початку супутникових спостережень майже 50 років тому. Утім, учені не поспішають радіти.

Чим викликане уповільнення танення арктичних льодів?

Дослідники вважають, що уповільнення має лише тимчасовий характер і, ймовірно, триватиме лише 5-10 років. Потім, як вважає команда, відбудеться скорочення площі морського льоду, причому темпи будуть швидшими, ніж зазвичай.

Під час дослідження вчені проаналізували два набори даних, що містять супутникові вимірювання Арктики з 1979 року до теперішнього часу. Група вирішила зосередитися на вересні — місяці, коли площа крижаного покриву досягає свого річного мінімуму. Аналіз показав, що в період з 2005 по 2024 рік площа морського льоду скорочувалася на 0,35 і 0,29 мільйона квадратних кілометрів за десятиліття відповідно.

Водночас довгострокова швидкість скорочення за період з 1979 по 2024 рік становила 0,78 і 0,79 мільйона квадратних кілометрів. Таким чином, сповільнення становитиме 55% і 63% відповідно — це найповільніший темп втрати льоду за будь-який 20-річний період з початку супутникових спостережень у 1979 році.

Що чекає на Арктику в майбутньому?

Дослідники прогнозують, що ймовірність того, що таке сповільнення танення арктичного льоду триватиме ще близько 5 років, становить один до двох, а ймовірність того, що воно закінчиться у 2035 році — один до чотирьох. На жаль, так чи інакше уповільнення не триватиме вічно.

Ще більш тривожним здається те, що після завершення уповільнення, темпи втрати арктичного морського льоду можуть бути на 0,6 мільйона квадратних кілометрів на десятиліття швидшими, ніж ширше довгострокове скорочення.

Автори дослідження також зазначають, що причина цього уповільнення все ще невідома. Утім, припускають, що воно може бути пов'язане з природними кліматичними змінами.

