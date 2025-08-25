Исследователи, изучающие рыбу, обитающую в озере Верхнее, недавно обнаружили старейшую в мире озерную форель. Любопытно, что она жила на Земле еще до того, как человек впервые ступил на Луну и нам удалось секвенировать геном человека.

Команда исследовательской станции рыболовства Маркетт Департамента природных ресурсов Мичиганы выловила рыбу в сентябре 2023 года в рамках исследования подвидов озерной форели, обитающих на рифе Клондай. Изначально форель не казалась чем-то особенным – по весу и длине она была далека от самых тяжелых или длинных когда-либо зарегистрированных. Но, нечто особенно в ней все же было, пишет IFLScience.

Рыбы и деревья похожи

В марте 2024 года специалист по рыболовству и эксперт по возрасту озерной форели Дэн Трейнор начал анализировать образцы, взятые у форели. Тогда стало ясно, что форель, выловленная в сентябре 2023 года, была особенной.

Самый надежный способ определить возраст озерной форели – посмотреть на кольца в ее отолите, камне из карбоната кальция, находящемся во внутреннем ухе. Известно, что по мере роста рыбы растет и отолит, оставляя кольца каждую зиму. Подсчет этих колец позволяет оценить возраст рыбы.

Отолит рыбы – здесь вы можете увидеть кольца, которые указывают на возраст Фото: The Michigan Department of Natural Resources

Самая старая форель в мире

В ходе анализа Трейнор подсчитал, что рыбе на момент поимки было 62 года, что делает ее самой старой из известных озерных форелей, найденных когда-либо в Великих озерах. Более того, этот результат на 20 лет опережает предыдущего рекордсмена из озера Верхнее. Для сравнения, озерная форель в озере Верхнее обычно живет всего около 25–30 лет.

Данные указывают на то, что эта озерная форель, вероятно, плавала здесь с 1961 года – еще до того, как человечество сделало первые шаги на Луне, впервые секвенировало геном человека и задолго до того, как у нас появились технологии, позволяющие превратить форель в поющий предмет домашнего декора.

Увы, рекордная форель погибла во время сбора образцов. Позже ученые назвали рекордсменку Мэри Кэтрин, поскольку Мэри было одним из самых популярных детских имен в 1061 году.

Ученые также отмечают, что в этом исследовании любопытен не только факт рекорда. Возраст озерной форели также указывает на здоровье рыбы в озере Верхнее. Это особенно важно, учитывая, что в середине 20 века популяции озерной форели резко сократились во всех Великих озерах.

По словам биолога Шона Ситара, возраст – один из важнейших показателей используемых для оценки здоровья популяций рыб. Ученые изучают возрастное распределение популяций рыб, чтобы оценить смертность, рост и продолжительность жизни. Это открытие свидетельствует о том, что озерная форель действительно живет долго и процветает в озере Верхнее

