Дослідники, які вивчають рибу, що мешкає в озері Верхнє, нещодавно виявили найстарішу у світі озерну форель. Цікаво, що вона жила на Землі ще до того, як людина вперше ступила на Місяць і нам вдалося секвенувати геном людини.

Команда дослідницької станції рибальства Маркетт Департаменту природних ресурсів Мічигану виловила рибу у вересні 2023 року в рамках дослідження підвидів озерної форелі, що мешкають на рифі Клондай. Спочатку форель не здавалася чимось особливим — за вагою і довжиною вона була далека від найважчих або найдовших коли-небудь зареєстрованих. Але, щось особливо в ній все ж було, пише IFLScience.

Риби та дерева схожі

У березні 2024 року фахівець з рибальства та експерт з віку озерної форелі Ден Трейнор почав аналізувати зразки, взяті у форелі. Тоді стало зрозуміло, що форель, виловлена у вересні 2023 року, була особливою.

Найнадійніший спосіб визначити вік озерної форелі — подивитися на кільця в її отоліті, камені з карбонату кальцію, що знаходиться у внутрішньому вусі. Відомо, що в міру зростання риби зростає й отоліт, залишаючи кільця щозими. Підрахунок цих кілець дає змогу оцінити вік риби.

Отоліт риби — тут ви можете побачити кільця, які вказують на вік Фото: The Michigan Department of Natural Resources

Найстаріша форель у світі

Під час аналізу Трейнор підрахував, що рибі на момент упіймання було 62 роки, що робить її найстарішою з відомих озерних форелей, знайдених коли-небудь у Великих озерах. Ба більше, цей результат на 20 років випереджає попереднього рекордсмена з озера Верхнє. Для порівняння, озерна форель в озері Верхнє зазвичай живе всього близько 25-30 років.

Дані вказують на те, що ця озерна форель, імовірно, плавала тут із 1961 року — ще до того, як людство зробило перші кроки на Місяці, уперше секвенувало геном людини та задовго до того, як у нас з'явилися технології, які дають змогу перетворити форель на співочий предмет домашнього декору.

На жаль, рекордна форель загинула під час збору зразків. Пізніше вчені назвали рекордсменку Мері Кетрін, оскільки Мері було одним із найпопулярніших дитячих імен у 1061 році.

Вчені також зазначають, що в цьому дослідженні цікавий не тільки факт рекорду. Вік озерної форелі також вказує на здоров'я риби в озері Верхнє. Це особливо важливо з огляду на те, що в середині 20 століття популяції озерної форелі різко скоротилися у всіх Великих озерах.

За словами біолога Шона Сітара, вік — один із найважливіших показників, що використовуються для оцінки здоров'я популяцій риб. Вчені вивчають віковий розподіл популяцій риб, щоб оцінити смертність, ріст і тривалість життя. Це відкриття свідчить про те, що озерна форель дійсно живе довго і процвітає в озері Верхнє

