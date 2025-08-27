В Новой Зеландии запечатлели киви с очень редким окрасом: в неволе их родилось лишь двое

В Национальном центре дикой природы Пукаха, Новая Зеландия, одному из егерей удалось заснять маленького белого киви, бегущего обратно в свою нору средь бела дня. Это видео привлекло внимание пользователей по целому ряду причин.

На видео запечатлен самец киви Мапуна – северо-островной бурый киви, обитающий в национальном парке. В общей сложности науке известно пять видов киви и все они ведут ночной образ жизни. Однако новое видео, запечатлевшее птицу, заинтересовало пользователей по нескольким причинам: во-первых, птицу засняли днем, во-вторых, ее перья были необычного окраса, пишет IFLScience.

Очень редкий киви

Северо-островные бурые киви, как правило, имеют светло-коричневые перья, однако не у Мапуны – его перья абсолютно белоснежные, как и у его сестры Манукуры. По словам исследователей, Манукура стала первым в мире киви, родившимся с такой окраской в неволе во всем мире. Манукура оставалась знаменитостью до самой своей смерти в 2020 году.

Белые перья киви, по словам ученых, обусловлены генетическим заболеванием. У обеих птиц нет красных глаз, что указывает на то, что они не альбиносы, а страдают лейцизмом. Это заболевание, при котором частично отсутствует пигмент меланин в коже, перьях, а в некоторых случаях, и шерсти.

Известно, что эти пугливые птицы могут высиживать до трех яиц в год, причем каждая кладка обычно содержит одно-два яйца. Примечательно, что самец высиживает почти все яйцо, что является одним из самых продолжительных периодов среди всех видов птиц – от 74 до 84 дней.

Уязвимый вид

Популяция северо-островных бурых киви существенно сократилась с 1900 года, в результате чего вид классифицировали как уязвимый. Однако различные популяции были реинтродуцированы в районы Северного острова с низкой плотностью хищников и на острова, где их нет.

Основной причиной гибели киви, особенно молодых птиц, называют завоз в Новую Зеландию хорьков, кошек и собак. Киви ведут ночной образ жизни, не летают и обладают относительно слабой защитой от хищников, что делает их особенно уязвимыми.

Чтобы сохранить вид, исследователям пришлось извлекать яйца из гнезд и выращивать их в охраняемых зонах, таких как ночной домик. Когда птенцы подрастут, их выпускают обратно в дикую природу. За последние 10 лет центр выпустил в дикую природу 131 птицу.

