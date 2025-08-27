У Новій Зеландії сфотографували ківі з дуже рідкісним забарвленням: у неволі їх народилося лише двоє

У Національному центрі дикої природи Пукаха, Нова Зеландія, одному з єгерів вдалося зняти маленького білого ківі, що біжить назад до своєї нори серед білого дня. Це відео привернуло увагу користувачів з цілої низки причин.

На відео зображений самець ківі Мапуна — північно-острівний бурий ківі, що мешкає в національному парку. Загалом науці відомо п'ять видів ківі й всі вони ведуть нічний спосіб життя. Однак нове відео, що зафіксувало птаха, зацікавило користувачів з кількох причин: по-перше, птаха зняли вдень, по-друге, його пір'я було незвичайного забарвлення, пише IFLScience.

Дуже рідкісний ківі

Північно-острівні бурі ківі, як правило, мають світло-коричневе пір'я, проте не у Мапуни — його пір'я абсолютно білосніжне, як і в його сестри Манукури. За словами дослідників, Манукура стала першим у світі ківі, народженим із таким забарвленням у неволі в усьому світі. Манукура залишалася знаменитістю до самої своєї смерті 2020 року.

Біле пір'я ківі, за словами вчених, зумовлене генетичним захворюванням. В обох птахів немає червоних очей, що вказує на те, що вони не альбіноси, а страждають на лейцизм. Це захворювання, за якого частково відсутній пігмент меланін у шкірі, пір'ї, а в деяких випадках, і шерсті.

Відомо, що ці полохливі птахи можуть висиджувати до трьох яєць на рік, причому кожна кладка зазвичай містить одне-два яйця. Примітно, що самець висиджує майже все яйце, що є одним із найтриваліших періодів серед усіх видів птахів — від 74 до 84 днів.

Вразливий вид

Популяція північно-острівних бурих ківі істотно скоротилася з 1900 року, внаслідок чого вид класифікували як вразливий. Однак різні популяції були реінтродуковані в райони Північного острова з низькою щільністю хижаків і на острови, де їх немає.

Основною причиною загибелі ківі, особливо молодих птахів, називають завезення в Нову Зеландію тхорів, кішок і собак. Ківі ведуть нічний спосіб життя, не літають і мають відносно слабкий захист від хижаків, що робить їх особливо вразливими.

Щоб зберегти вид, дослідникам довелося витягувати яйця з гнізд і вирощувати їх в охоронюваних зонах, таких як нічний будиночок. Коли пташенята підростуть, їх випускають назад у дику природу. За останні 10 років центр випустив у дику природу 131 птаха.

