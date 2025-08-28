Сохранить игристость шампанского с помощью ложки: ученые исследовали необычный способ

Люди часто полагаются на народные средства для сохранения продуктов и напитков, но не все из них выдерживают научные испытания. Один из примеров касается игристого вина: утверждают, что если опустить чайную ложку ручкой вниз в бутылку, это сохранит пузырьки.

В 1994 году химик Стэнфордского университета Ричард Заре и автор книг по пищевой науке Гарольд Макги решили проверить этот тезис. Они привлекли восемь добровольцев, чтобы продегустировать шампанское, которое хранилось в разных условиях, пишет IFLScience.

Ученые проверили различные варианты: только что открытое, оставленное открытым в течение 26 часов, закрытое серебряной ложкой, закрытое ложкой из нержавеющей стали и снова закрытое пробкой. Результаты показали, что ложки не имели заметного влияния на сохранение газированности вина.

Даже повторное закупоривание дало худшие результаты, чем многие ожидали. Заре и Макги отметили, что на результаты могли повлиять индивидуальные характеристики бутылок и растущее опьянение дегустаторов.

В том же году Межпрофессиональный комитет шампанского провел более детальное исследование. Они сравнили изменения давления, веса и вкуса в бутылках, закрытых различными способами, включая ложки, пробки и металлические крышки. Их выводы подтвердили, что ложки не влияли на сохранность пузырьков.

В бутылках с ложками было замечено заметное снижение давления и качества вкуса, что подтвердило, что этот метод был не более чем мифом. Как в шутку отметили исследователи: "Законы физики остаются незыблемыми — жаль, что мы не получим Нобелевскую премию!".

Тем, кто хочет продлить срок годности открытой бутылки, эксперты рекомендуют использовать специальную пробку для шампанского. Если ее нет, хранение бутылки в прохладном месте может помочь замедлить потерю углекислого газа.

