Зберегти ігристість шампанського за допомогою ложки: вчені дослідили незвичайний спосіб

Люди часто покладаються на народні засоби для збереження продуктів та напоїв, але не всі з них витримують наукові випробування. Один із прикладів стосується ігристого вина: стверджують, що якщо опустити чайну ложку ручкою вниз у пляшку, це збереже бульбашки.

У 1994 році хімік Стенфордського університету Річард Заре та автор книг з харчової науки Гарольд Макгі вирішили перевірити цю тезу. Вони залучили вісім добровольців, щоб продегустувати шампанське, яке зберігалося в різних умовах, пише IFLScience.

Учені перевірили різні варіанти: щойно відкрите, залишене відкритим протягом 26 годин, закрите срібною ложкою, закрите ложкою з нержавіючої сталі та знову закрите корком. Результати показали, що ложки не мали помітного впливу на збереження газованості вина.

Навіть повторне закорковування дало гірші результати, ніж багато хто очікував. Заре і Макгі зазначили, що на результати могли вплинути індивідуальні характеристики пляшок і зростаюче сп'яніння дегустаторів.

Того ж року Міжпрофесійний комітет шампанського провів більш детальне дослідження. Вони порівняли зміни тиску, ваги та смаку в пляшках, закритих різними способами, включаючи ложки, корки та металеві кришки. Їхні висновки підтвердили, що ложки не впливали на збереження бульбашок.

У пляшках з ложками було помічено помітне зниження тиску та якості смаку, що підтвердило, що цей метод був не більше ніж міфом. Як жартома зазначили дослідники: "Закони фізики залишаються непорушними — шкода, що ми не отримаємо Нобелівську премію!".

Тим, хто хоче продовжити термін придатності відкритої пляшки, експерти рекомендують використовувати спеціальну пробку для шампанського. Якщо її немає, зберігання пляшки в прохолодному місці може допомогти уповільнити втрату вуглекислого газу.

